Trao đổi lý luận lần thứ 12 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản do đồng chí Tanaka Yu, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, quyền Trưởng Ban Bí thư, Chủ tịch Ban Lý luận Đảng Cộng sản Nhật Bản làm Trưởng đoàn.

Trao đổi lý luận lần thứ 12 diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt sau gần ba năm hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới. Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản tiếp tục được củng cố; cơ chế trao đổi lý luận ngày càng khẳng định ý nghĩa là một kênh đối thoại quan trọng giữa hai Đảng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng gặp gỡ Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo. Ảnh: VOV Tokyo

Phát biểu đề dẫn, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng gặp lại những người bạn thân thiết của Đảng Cộng sản Nhật Bản sau một năm kể từ Trao đổi lý luận lần thứ 11 tại Việt Nam; nhấn mạnh cuộc trao đổi lần này diễn ra vào thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, thế giới đang đứng trước những chuyển biến có tính bước ngoặt. Những đột phá về khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, đang làm thay đổi sâu sắc lực lượng sản xuất, phương thức lao động, cấu trúc xã hội và phương thức quản trị; mở ra những khả năng phát triển mới, đồng thời đặt ra những vấn đề về việc làm, bất bình đẳng, công bằng xã hội và quyền làm chủ của con người đối với công nghệ. Vấn đề đặt ra không chỉ là phát triển công nghệ, mà căn bản hơn là làm chủ công nghệ và sử dụng những thành tựu khoa học, công nghệ vì con người, vì sự phát triển tự do và toàn diện của con người.

Chia sẻ về con đường phát triển của Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh “tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, với một tư tưởng cốt lõi: độc lập dân tộc phải được hiện thực hóa bằng tự do, ấm no và hạnh phúc của nhân dân. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vì thế không chỉ là sự lựa chọn chính trị mà còn là triết lý phát triển và giải phóng con người mang bản sắc Việt Nam”.

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: VOV Tokyo

Từ thực tiễn 40 năm Đổi mới và trước những chuyển biến lớn của thời đại, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những phát triển mới về tư duy lý luận, đề ra những quyết sách chiến lược đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới; tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ hữu cơ giữa mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, mô hình phát triển và hệ sinh thái phát triển. Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, mô hình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới là sự cụ thể hóa mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam phù hợp với yêu cầu và trình độ phát triển mới; là mô hình phát triển tự cường, hiện đại, bao trùm, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; có tính động và mở, được bổ sung, hoàn thiện khi điều kiện thay đổi nhưng nhất quán với hệ giá trị và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, đặt con người ở vị trí trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển.

Khẳng định mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao là một bước chuyển có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, tầm nhìn xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao phải được hiện thực hóa bằng một mô hình phát triển phù hợp và một hệ sinh thái phát triển có khả năng chuyển hóa thành quả tăng trưởng và phát triển thành cơ hội, năng lực và chất lượng sống ngày càng cao của mỗi người dân. Đó cũng là thước đo thực chất của phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cảm ơn những chia sẻ của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tanaka Yu chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; đánh giá cao cơ chế trao đổi lý luận giữa hai Đảng được thiết lập từ năm 2007, góp phần chia sẻ kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, trao đổi nhận thức về những vấn đề mới của thời đại và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng.

Đồng chí Tanaka Yu nhận định thế giới và khu vực đang trải qua những biến động sâu sắc, phức tạp, khó lường; hòa bình, an ninh và phát triển đứng trước nhiều thách thức, trong đó có nguy cơ luật pháp quốc tế bị xói mòn. Đảng Cộng sản Nhật Bản ca ngợi phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La về ba cuộc khủng hoảng lớn mà thế giới đang phải đối mặt: khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược; đánh giá cao vai trò Chủ tịch của Việt Nam tại Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York; ủng hộ những nỗ lực của ASEAN vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Trao đổi về những vấn đề lý luận trong kỷ nguyên số, đồng chí Tanaka Yu chia sẻ một số nội dung trong công trình nghiên cứu về Tư bản của Chủ tịch Shii Kazuo; khẳng định học thuyết của C. Mác tiếp tục có giá trị trong nhận thức những biến đổi của xã hội hiện đại, trong đó có lý luận về thời gian lao động, thời gian khả dụng và thời gian tự do của con người.

Hai bên trao đổi sâu về tác động của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất và những vấn đề mới đặt ra đối với con người, xã hội. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản lưu ý nguy cơ lạm dụng AI trong lĩnh vực quân sự, chiến tranh và nguy cơ con người mất khả năng kiểm soát công nghệ khi AI bị chi phối bởi mục tiêu lợi nhuận; nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác quốc tế trong xây dựng các nguyên tắc và khuôn khổ quản trị AI.

Tại các phiên thảo luận, đại biểu hai Đảng đã trao đổi về những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong kỷ nguyên số; sự phát triển của lực lượng sản xuất dưới tác động của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo; mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất với tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển con người; đồng thời chia sẻ những nhận thức, kinh nghiệm trong quá trình đổi mới, phát triển của mỗi Đảng.

Các ý kiến trao đổi tại Hội thảo tiếp tục làm rõ sức sống của Chủ nghĩa Cộng sản từ những giá trị nhân văn, tiến bộ và giải phóng con người; từ khả năng nhận thức những biến đổi của thời đại, giải đáp những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra và không ngừng bổ sung, phát triển sáng tạo lý luận. Trong kỷ nguyên số, vấn đề có ý nghĩa căn bản là làm thế nào để những thành tựu khoa học, công nghệ thực sự phục vụ con người, thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội và sự phát triển tự do, toàn diện của mỗi người.

Trao đổi lý luận lần thứ 12 tiếp tục khẳng định giá trị của cơ chế đối thoại lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng; đồng thời đóng góp những nhận thức mới về các vấn đề lý luận và thực tiễncủa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trước những biếnđổi sâu sắc của thời đại.

Hai bên nhất trí tổ chức Trao đổi lý luận lần thứ 13 giữa hai Đảng tại Việt Nam vào năm 2027. Trong khuôn khổ chương trình, chiều 28/8, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cùng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã chào Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo.