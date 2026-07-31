Truyền thông Nhật Bản ca ngợi công dân Việt Nam cứu người trong động đất

Hàng loạt cơ quan truyền thông hàng đầu Nhật Bản như NHK, Yomiuri Shimbun, Sankei, TBS… đều trích dẫn các nguồn thông tin từ Việt Nam và ca ngợi hình ảnh 5 thanh niên Việt Nam tham gia cứu sống một cụ bà gần 90 tuổi trong trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Kumamoto.

Truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin về 5 thanh niên Việt Nam giúp cứu hộ động đất tại Nhật Bản.

Tất cả các phương tiện truyền thông này đều ca ngợi đây là “hành động dũng cảm”, và đều trích dẫn lại phát biểu của một trong năm thanh niên trước đó rằng “Không ai lo lắng cho sự an toàn của bản thân, mà tất cả những gì họ nghĩ đến là cứu cụ bà càng nhanh càng tốt”, dù thời điểm đó những dư chấn nguy hiểm vẫn đang rình rập ngay cả đối với những thanh niên Việt Nam.

Cùng với đó, video quay lại cảnh 5 thanh niên Việt Nam nỗ lực đào bới, dọn dẹp đống đổ nát và cứu cụ bà người Nhật Bản cũng được phát tán dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội Nhật Bản. Hành động xả thân đầy nghĩa tình này đã nhận được vô số lời khen ngợi và cảm phục từ cả cộng đồng mạng lẫn truyền thông xứ sở hoa anh đào.

Tất cả các phương tiện truyền thông và cộng đồng mạng Nhật Bản đều nhấn mạnh, hành động của các thanh niên Việt Nam với tinh thần trách nhiệm cao cả, họ không coi hành động mình làm là điều đặc biệt, mà chỉ có tư duy “ưu tiên cứu người là duy nhất”. Chính điều này đã chạm đến trái tim của hàng triệu người dân Nhật Bản sau thảm họa.

Anh Lê Huy Tuấn - một trong 5 thanh niên Việt Nam tham gia cứu hộ trước đó cho biết, trên đường đi làm về, Tuấn và các bạn phát hiện căn nhà của cụ bà hàng xóm sống một mình bị sập do động đất, tất cả nhóm của Tuấn đã không chần chừ lao vào đống đổ nát, dùng tay không để dỡ bỏ gạch, ngói, dùng cưa để cắt phá các vật dụng… nhằm tìm kiếm cụ bà. Dù đối mặt với những hiểm nguy có thể rình rập khi tường và mái nhà có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào do các dư chấn vẫn đang diễn ra thời điểm đó, nhưng với nỗ lực không ngừng nghỉ, Tuấn và nhóm thanh niên Việt Nam đã đưa được cụ bà ra ngoài an toàn.

Hình ảnh 5 thanh niên Việt Nam cứu người trong trận động đất ở Kumamoto, cùng hình ảnh 2 thanh niên Việt Nam dũng cảm lao mình vào sóng lớn để cứu 2 cháu bé người Nhật bị nước cuốn khi đang tắm biển tại tỉnh Mie hồi tháng 8/2025 hay rất nhiều những câu chuyện cứu người khác của cộng đồng người Việt Nam tại Fukuoka, Tokyo… diễn ra trước đó, đang là những dẫn chứng sống làm lay động lòng người, tô điểm thêm vẻ đẹp của con người Việt Nam, và góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị, sự thấu hiểu sâu sắc giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản.