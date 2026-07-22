Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trên mọi lĩnh vực; nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào tháng 5/2026 vừa qua đã tạo động lực mạnh mẽ để góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước.

Thông tin về tình hình trong nước, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng với tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02% và 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt tới 8,18% (mức cao nhất kể từ năm 2011), kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; thu hút FDI là điểm sáng thể hiện được niềm tin của các nhà đầu tư tại Việt Nam; Việt Nam đang quyết liệt đổi mới tổ chức bộ máy, tinh gọn nền hành chính thông qua việc sơ kết 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) Hagiuda Koichi. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả, bền vững của Nhật Bản thông qua nguồn vốn ODA và FDI chất lượng cao, đặc biệt là sự đồng hành của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho gần 500 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý của Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Nhật Bản cùng quan tâm, chia sẻ những bài học thực tiễn về mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng như cơ chế phân cấp, phân quyền để Việt Nam nghiên cứu, tham khảo trong quá trình hoàn thiện thể chế.

Bày tỏ vui mừng khi thăm lại Việt Nam sau 3 năm, Quyền Tổng Thư ký Hagiuda Koichi chúc mừng việc Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc được cử đảm nhiệm vị trí Trưởng Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Khẳng định tiếp theo chuyến thăm rất thành công của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới giữa hai nước, Đảng LDP mong muốn chuyến thăm lần này của Ban Lãnh đạo Đảng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như tăng cường hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền, hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước.

Để tiếp tục đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị hai bên ưu tiên một số nội dung như: tiếp tục coi phát triển nhân lực là trụ cột quan trọng; đề nghị Nhật Bản phối hợp triển khai chương trình đào tạo cán bộ giai đoạn 2026-2028, xây dựng kênh kết nối, đào tạo riêng cho đội ngũ lãnh đạo trẻ xuất sắc dưới 35 tuổi của Việt Nam; thúc đẩy hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với 4 mũi nhọn: Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh và công nghiệp bán dẫn, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực an ninh kinh tế, công nghệ lượng tử; đẩy mạnh quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước, trọng tâm là tăng cường giao lưu, trao đổi học thuật, kinh nghiệm lập pháp giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam; khuyến khích sự tham gia tích cực của các nghị sĩ trẻ và đại biểu hội đồng địa phương nhằm xây dựng lực lượng kế cận vững chắc cho quan hệ song phương. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam tại Nhật, xem xét đơn giản hóa và từng bước miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam.

Nhất trí với các ý kiến của phía Việt Nam, ông Hagiuda Koichi khẳng định Đảng LDP và Quốc hội Nhật Bản ủng hộ thúc đẩy hợp tác và giao lưu giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị cũng như các nghị sĩ địa phương hai nước; đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để triển khai các dự án mới trong các lĩnh vực mới như năng lượng xanh, AI, bán dẫn, chuyển đổi số…

Cũng tại buổi tiếp, Hạ nghị sĩ Kono Taro, Trưởng Ban Quốc tế Đảng LDP đề nghị đẩy mạnh hợp tác giữa Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo và tăng cường trao đổi đoàn định kỳ giữa hai Đảng cầm quyền trong thời gian tới.