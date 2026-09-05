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Ứng dụng AI vào công việc, giảm áp lực cho cán bộ cơ sở
Thứ Bảy, 06:00, 05/09/2026

Ứng dụng AI vào công việc, giảm áp lực cho cán bộ cơ sở

VOV.VN - AI không thay thế cán bộ, nhưng cán bộ biết sử dụng AI sẽ góp phần giảm áp lực, giảm thời gian xử lý công việc.

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