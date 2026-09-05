Ứng dụng AI vào công việc, giảm áp lực cho cán bộ cơ sở

VOV.VN - AI không thay thế cán bộ, nhưng cán bộ biết sử dụng AI sẽ góp phần giảm áp lực, giảm thời gian xử lý công việc.
VOV.VN - Chính phủ yêu cầu nghiên cứu đơn giản hóa quy trình xây dựng luật, cắt giảm hồ sơ, tài liệu trùng lặp, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và xây dựng hồ sơ lập pháp điện tử thống nhất.
VOV.VN - Tại Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng các đại biểu tham quan Triển lãm các sản phẩm công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
VOV.VN - Cho phép hội viên "Ứng dụng AI làm demo ca khúc", Hội Âm nhạc Hà Nội mở ra một lối thoát cho nhiều nhạc sĩ. Sự cởi mở ấy tháo gỡ rào cản kinh phí tốn kém, nhưng đồng thời cũng đặt ra vấn đề đâu là ranh giới giữa trợ lực công nghệ và sự liêm chính nghệ thuật của người nghệ sĩ.