Ứng dụng AI vào công việc, giảm áp lực cho cán bộ cơ sở

Ứng dụng AI làm demo ca khúc: Đâu là ranh giới liêm chính nghệ thuật

VOV.VN - Cho phép hội viên "Ứng dụng AI làm demo ca khúc", Hội Âm nhạc Hà Nội mở ra một lối thoát cho nhiều nhạc sĩ. Sự cởi mở ấy tháo gỡ rào cản kinh phí tốn kém, nhưng đồng thời cũng đặt ra vấn đề đâu là ranh giới giữa trợ lực công nghệ và sự liêm chính nghệ thuật của người nghệ sĩ.