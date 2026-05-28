Việt Nam và WHO thúc đẩy hợp tác bảo vệ sức khỏe người dân, cộng đồng

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những đóng góp quan trọng của WHO đối với sự phát triển của hệ thống y tế Việt Nam trong suốt 50 năm qua. Theo Phó Thủ tướng, các ưu tiên của WHO hiện nay cũng chính là những định hướng lớn mà Việt Nam đang tập trung triển khai, đặc biệt là tăng cường y tế cơ sở, thúc đẩy phòng bệnh, nâng cao năng lực ứng phó tình huống y tế khẩn cấp và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp bà Angela Pratt, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam

Nhắc lại bài học từ đại dịch COVID-19, Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng hệ thống y tế chủ động, linh hoạt, đủ năng lực phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống khẩn cấp trong tương lai.

Đề cập tới cải cách hệ thống y tế, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam đang chỉ đạo rà soát toàn diện hệ thống pháp luật nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ phát triển y tế toàn diện và bao trùm. Quốc hội đã thông qua nhiều luật quan trọng như Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế và các quy định liên quan đến phòng chống dịch bệnh. Tại kỳ họp Quốc hội tới, Chính phủ sẽ tiếp tục trình sửa đổi Luật An toàn thực phẩm và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Việt Nam cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, truyền thông nâng cao nhận thức và xây dựng hành lang pháp lý chặt chẽ nhằm giảm tình trạng sử dụng thuốc lá, đặc biệt trong thanh thiếu niên. Đồng thời, mong muốn các chương trình hợp tác giữa WHO và các bộ, ngành của Việt Nam sẽ tập trung nhiều hơn vào tính thực chất, hiệu quả, ưu tiên cho tuyến y tế cơ sở, đào tạo nguồn nhân lực và các giải pháp công nghệ phục vụ quan trắc, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe người dân.

Chia sẻ về các ưu tiên hợp tác của WHO tại Việt Nam, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam Angela Pratt cho biết, các mục tiêu của WHO cũng chính là những ưu tiên mà Việt Nam đang hướng tới. Trong đó, WHO đặc biệt quan tâm đến phát triển y tế cơ sở, tăng cường phòng chống tác hại của thuốc lá, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và kiểm soát ô nhiễm môi trường nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và bà Angela Pratt đã nhất trí thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và WHO vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển bền vững.