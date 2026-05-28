  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cải chính

Việt Nam và WHO thúc đẩy hợp tác bảo vệ sức khỏe người dân, cộng đồng

Thứ Năm, 18:49, 28/05/2026
VOV.VN - Chiều 28/5, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp bà Angela Pratt, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những đóng góp quan trọng của WHO đối với sự phát triển của hệ thống y tế Việt Nam trong suốt 50 năm qua. Theo Phó Thủ tướng, các ưu tiên của WHO hiện nay cũng chính là những định hướng lớn mà Việt Nam đang tập trung triển khai, đặc biệt là tăng cường y tế cơ sở, thúc đẩy phòng bệnh, nâng cao năng lực ứng phó tình huống y tế khẩn cấp và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp bà Angela Pratt, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam

Nhắc lại bài học từ đại dịch COVID-19, Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng hệ thống y tế chủ động, linh hoạt, đủ năng lực phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống khẩn cấp trong tương lai.

Đề cập tới cải cách hệ thống y tế, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam đang chỉ đạo rà soát toàn diện hệ thống pháp luật nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ phát triển y tế toàn diện và bao trùm. Quốc hội đã thông qua nhiều luật quan trọng như Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế và các quy định liên quan đến phòng chống dịch bệnh. Tại kỳ họp Quốc hội tới, Chính phủ sẽ tiếp tục trình sửa đổi Luật An toàn thực phẩm và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Việt Nam cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, truyền thông nâng cao nhận thức và xây dựng hành lang pháp lý chặt chẽ nhằm giảm tình trạng sử dụng thuốc lá, đặc biệt trong thanh thiếu niên. Đồng thời, mong muốn các chương trình hợp tác giữa WHO và các bộ, ngành của Việt Nam sẽ tập trung nhiều hơn vào tính thực chất, hiệu quả, ưu tiên cho tuyến y tế cơ sở, đào tạo nguồn nhân lực và các giải pháp công nghệ phục vụ quan trắc, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe người dân.

Chia sẻ về các ưu tiên hợp tác của WHO tại Việt Nam, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam Angela Pratt cho biết, các mục tiêu của WHO cũng chính là những ưu tiên mà Việt Nam đang hướng tới. Trong đó, WHO đặc biệt quan tâm đến phát triển y tế cơ sở, tăng cường phòng chống tác hại của thuốc lá, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và kiểm soát ô nhiễm môi trường nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và bà Angela Pratt đã nhất trí thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và WHO vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển bền vững.

Hà Thảo/VOV1
Tag: Bí thư Trung ương Đảng Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO y tế cơ sở phòng chống tác hại của thuốc lá nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu kiểm soát ô nhiễm môi trường sức khỏe cộng đồng
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ
VOV.VN - Sáng 27/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, Thanh Nưa, Điện Biên, diễn ra Lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
VOV.VN - Chiều 26/5, trong chương trình công tác tại Điện Biên, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2
Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, chiều 23/5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tới thăm, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi chung tay hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo
VOV.VN - Tối 23/5 tại TP.HCM, bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo tại chương trình nghệ thuật "Vì ngày mai tươi sáng". Chương tình do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tổ chức.

