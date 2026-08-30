Quốc tế tăng hỗ trợ chuyên môn cứu hộ cho Nepal - Cảnh báo lũ có thể tiếp diễn

Lũ quét và sạt lở tại khu vực biên giới Nepal (Trung Quốc) đã khiến ít nhất 750 người thiệt mạng và hơn 3.000 người mất tích. Khi chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ bước sang ngày thứ 5, Nepal đề nghị các nước láng giềng hỗ trợ chuyên môn, tăng cường năng lực tìm kiếm và cứu hộ trong bối cảnh nhiều khu vực tiếp tục đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở mới.

Theo số liệu cập nhật mới nhất, Nepal hiện đã ghi nhận 734 người thiệt mạng và 2.498 người mất tích; trong khi phía Trung Quốc xác nhận 16 người thiệt mạng và 546 người chưa được tìm thấy. Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal cho biết, bên cạnh những nỗ lực của các lực lượng trong nước, chính phủ đã đề nghị các nước láng giềng hỗ trợ về kỹ thuật và chuyên môn.

Hoạt động cứu hộ ở nhà máy thủy điện Nepal. (Ảnh: ANI)

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal: "Các cơ quan an ninh và các đội ứng phó khác của chúng tôi hiện đang xử lý tình hình một cách hiệu quả. Trong khi các hoạt động vẫn tiếp diễn, chúng tôi đã yêu cầu sự hỗ trợ cụ thể và chuyên biệt từ các nước láng giềng thân thiện để tăng cường hơn nữa nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ trong các lĩnh vực như mở các đường hầm nơi người dân bị mắc kẹt, các công nghệ giúp chúng tôi xác định vị trí người còn sống trong các khu vực bị ảnh hưởng, phân tích pháp y và bảo quản thi thể.

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn là cứu người, tìm kiếm người mất tích, giải cứu họ, cung cấp cứu trợ khẩn cấp cho những người sống sót và đảm bảo rằng người dân Nepal cũng như công dân nước ngoài bị ảnh hưởng nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ cần thiết".

Hiện một đội trinh sát kỹ thuật gồm 11 thành viên của Ấn Độ, có chuyên môn về cứu hộ đường hầm, đã được triển khai tới Nepal. Trung Quốc cũng cử các chuyên gia tới những khu vực bị ảnh hưởng, trong đó một số người được trực thăng đưa tới các nhà máy thủy điện để phối hợp với lực lượng quân đội Nepal. Hàn Quốc cũng đã cử các chuyên gia tới khảo sát hiện trường.

Sự hỗ trợ về kỹ thuật đặc biệt cần thiết tại các nhà máy thủy điện, nơi một số công nhân có thể vẫn đang mắc kẹt trong các đường hầm bị đất đá và bùn lấp kín. Tại dự án thủy điện Trishuli 3A, hơn 100 công nhân được cho là có thể đang ở bên trong một đường hầm. Lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa không khí vào khu vực này và từng bước mở đường tiếp cận.

Trong khi các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ vẫn được duy trì, diễn biến thời tiết và mực nước các sông, suối tiếp tục được các lực lượng chức năng Nepal đặc biệt quan tâm. Hôm nay (30/8), chính quyền Nepal cảnh báo mực nước tại một số sông, suối ở nhiều địa phương có thể tiếp tục dâng. Tại huyện Rasuwa, dòng chảy trên sông Bhotekoshi đang có xu hướng tăng, người dân và lực lượng cứu hộ được khuyến cáo thận trọng.

Trong đó, khu vực Rasuwa và Nuwakot được cảnh báo có nguy cơ lũ quét cao. Những diễn biến này khiến việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng cần được tính toán kỹ hơn, nhất là khi nhiều tuyến đường và cầu đã bị hư hỏng hoặc cuốn trôi, còn thời tiết không thuận lợi có thể ảnh hưởng đến hoạt động cứu hộ bằng đường không. Dẫu vậy, các lực lượng cứu hộ vẫn đang từng bước mở đường vào những khu vực còn bị cô lập, tiếp tục tìm kiếm những người mất tích và hy vọng đưa thêm nhiều người trở về an toàn.