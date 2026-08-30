English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quốc tế tăng hỗ trợ chuyên môn cứu hộ cho Nepal - Cảnh báo lũ có thể tiếp diễn

Chủ Nhật, 19:46, 30/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nepal vừa đề nghị các nước láng giềng tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn cứu hộ khẩn cấp khi thảm họa lũ quét, sạt lở khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích. Nhiều công nhân hiện vẫn bị mắc kẹt trong các đường hầm nhà máy thủy điện.

 

Lũ quét và sạt lở tại khu vực biên giới Nepal (Trung Quốc) đã khiến ít nhất 750 người thiệt mạng và hơn 3.000 người mất tích. Khi chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ bước sang ngày thứ 5, Nepal đề nghị các nước láng giềng hỗ trợ chuyên môn, tăng cường năng lực tìm kiếm và cứu hộ trong bối cảnh nhiều khu vực tiếp tục đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở mới.

Theo số liệu cập nhật mới nhất, Nepal hiện đã ghi nhận 734 người thiệt mạng và 2.498 người mất tích; trong khi phía Trung Quốc xác nhận 16 người thiệt mạng và 546 người chưa được tìm thấy. Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal cho biết, bên cạnh những nỗ lực của các lực lượng trong nước, chính phủ đã đề nghị các nước láng giềng hỗ trợ về kỹ thuật và chuyên môn.

quoc te tang ho tro chuyen mon cuu ho cho nepal - canh bao lu co the tiep dien hinh anh 1
Hoạt động cứu hộ ở nhà máy thủy điện Nepal. (Ảnh: ANI)

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal: "Các cơ quan an ninh và các đội ứng phó khác của chúng tôi hiện đang xử lý tình hình một cách hiệu quả. Trong khi các hoạt động vẫn tiếp diễn, chúng tôi đã yêu cầu sự hỗ trợ cụ thể và chuyên biệt từ các nước láng giềng thân thiện để tăng cường hơn nữa nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ trong các lĩnh vực như mở các đường hầm nơi người dân bị mắc kẹt, các công nghệ giúp chúng tôi xác định vị trí người còn sống trong các khu vực bị ảnh hưởng, phân tích pháp y và bảo quản thi thể.

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn là cứu người, tìm kiếm người mất tích, giải cứu họ, cung cấp cứu trợ khẩn cấp cho những người sống sót và đảm bảo rằng người dân Nepal cũng như công dân nước ngoài bị ảnh hưởng nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ cần thiết".

Hiện một đội trinh sát kỹ thuật gồm 11 thành viên của Ấn Độ, có chuyên môn về cứu hộ đường hầm, đã được triển khai tới Nepal. Trung Quốc cũng cử các chuyên gia tới những khu vực bị ảnh hưởng, trong đó một số người được trực thăng đưa tới các nhà máy thủy điện để phối hợp với lực lượng quân đội Nepal. Hàn Quốc cũng đã cử các chuyên gia tới khảo sát hiện trường.

Sự hỗ trợ về kỹ thuật đặc biệt cần thiết tại các nhà máy thủy điện, nơi một số công nhân có thể vẫn đang mắc kẹt trong các đường hầm bị đất đá và bùn lấp kín. Tại dự án thủy điện Trishuli 3A, hơn 100 công nhân được cho là có thể đang ở bên trong một đường hầm. Lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa không khí vào khu vực này và từng bước mở đường tiếp cận.

Trong khi các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ vẫn được duy trì, diễn biến thời tiết và mực nước các sông, suối tiếp tục được các lực lượng chức năng Nepal đặc biệt quan tâm. Hôm nay (30/8), chính quyền Nepal cảnh báo mực nước tại một số sông, suối ở nhiều địa phương có thể tiếp tục dâng. Tại huyện Rasuwa, dòng chảy trên sông Bhotekoshi đang có xu hướng tăng, người dân và lực lượng cứu hộ được khuyến cáo thận trọng.

Trong đó, khu vực Rasuwa và Nuwakot được cảnh báo có nguy cơ lũ quét cao. Những diễn biến này khiến việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng cần được tính toán kỹ hơn, nhất là khi nhiều tuyến đường và cầu đã bị hư hỏng hoặc cuốn trôi, còn thời tiết không thuận lợi có thể ảnh hưởng đến hoạt động cứu hộ bằng đường không. Dẫu vậy, các lực lượng cứu hộ vẫn đang từng bước mở đường vào những khu vực còn bị cô lập, tiếp tục tìm kiếm những người mất tích và hy vọng đưa thêm nhiều người trở về an toàn.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Ít nhất 750 người chết, nước dâng cao cản trở cứu hộ
Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Ít nhất 750 người chết, nước dâng cao cản trở cứu hộ

VOV.VN - Giới chức Nepal hôm nay (30/8) cho biết, tổng cộng ít nhất 750 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người vẫn mất tích sau trận lũ quét tàn phá Nepal và Tây Tạng gần biên giới Trung Quốc. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Ít nhất 750 người chết, nước dâng cao cản trở cứu hộ

Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Ít nhất 750 người chết, nước dâng cao cản trở cứu hộ

VOV.VN - Giới chức Nepal hôm nay (30/8) cho biết, tổng cộng ít nhất 750 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người vẫn mất tích sau trận lũ quét tàn phá Nepal và Tây Tạng gần biên giới Trung Quốc. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Nepal mở cửa cho chuyên gia quốc tế trong cuộc đua cứu người sau lũ quét
Nepal mở cửa cho chuyên gia quốc tế trong cuộc đua cứu người sau lũ quét

VOV.VN - Trước quy mô thảm họa lũ quét ngày càng lớn và những khó khăn vượt quá khả năng ứng phó thông thường, Nepal đã điều chỉnh chính sách, cho phép các chuyên gia nước ngoài tham gia nhiệm vụ cứu hộ đặc biệt.

Nepal mở cửa cho chuyên gia quốc tế trong cuộc đua cứu người sau lũ quét

Nepal mở cửa cho chuyên gia quốc tế trong cuộc đua cứu người sau lũ quét

VOV.VN - Trước quy mô thảm họa lũ quét ngày càng lớn và những khó khăn vượt quá khả năng ứng phó thông thường, Nepal đã điều chỉnh chính sách, cho phép các chuyên gia nước ngoài tham gia nhiệm vụ cứu hộ đặc biệt.

Nepal giải cứu gần 2.700 người tại vùng lũ, quốc tế tăng cường viện trợ
Nepal giải cứu gần 2.700 người tại vùng lũ, quốc tế tăng cường viện trợ

VOV.VN - Ngày 30/8, quân đội Nepal lúc 7h (giờ địa phương) cho biết họ đã giải cứu 2.697 người tại huyện Rasuwa, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ quét ngày 26/8.

Nepal giải cứu gần 2.700 người tại vùng lũ, quốc tế tăng cường viện trợ

Nepal giải cứu gần 2.700 người tại vùng lũ, quốc tế tăng cường viện trợ

VOV.VN - Ngày 30/8, quân đội Nepal lúc 7h (giờ địa phương) cho biết họ đã giải cứu 2.697 người tại huyện Rasuwa, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ quét ngày 26/8.

Nepal đẩy nhanh công tác cứu hộ sau thảm họa
Nepal đẩy nhanh công tác cứu hộ sau thảm họa

VOV.VN - Nepal đang đẩy nhanh các hoạt động cứu hộ và cứu trợ các nạn nhân sau vụ sập sông băng gây lũ quét nghiêm trọng dọc khu vực biên giới Himalaya với Trung Quốc. Chính phủ Nepal kêu gọi hỗ trợ quốc tế để tiếp cận những người có thể vẫn mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện và các khu vực bị cô lập.

Nepal đẩy nhanh công tác cứu hộ sau thảm họa

Nepal đẩy nhanh công tác cứu hộ sau thảm họa

VOV.VN - Nepal đang đẩy nhanh các hoạt động cứu hộ và cứu trợ các nạn nhân sau vụ sập sông băng gây lũ quét nghiêm trọng dọc khu vực biên giới Himalaya với Trung Quốc. Chính phủ Nepal kêu gọi hỗ trợ quốc tế để tiếp cận những người có thể vẫn mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện và các khu vực bị cô lập.

Thời sự quốc tế tối 29/8: Số người chết vì lũ quét ở Nepal và Trung Quốc tăng mạnh
Thời sự quốc tế tối 29/8: Số người chết vì lũ quét ở Nepal và Trung Quốc tăng mạnh

VOV.VN - Theo những con số thống kê mới nhất, đã có hơn 600 người thiệt mạng và hơn 2.400 người mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc.

Thời sự quốc tế tối 29/8: Số người chết vì lũ quét ở Nepal và Trung Quốc tăng mạnh

Thời sự quốc tế tối 29/8: Số người chết vì lũ quét ở Nepal và Trung Quốc tăng mạnh

VOV.VN - Theo những con số thống kê mới nhất, đã có hơn 600 người thiệt mạng và hơn 2.400 người mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ