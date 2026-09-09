English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Nguyên chủ động trước những mùa mưa lũ khó lường

Thứ Tư, 07:14, 09/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Năm 2025, mưa bão, lũ quét, sạt lở và ngập lụt tại Thái Nguyên khiến 17 người chết, thiệt hại hơn 13.200 tỷ đồng. Thực tế này đòi hỏi tỉnh chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động giảm rủi ro, từ điều tiết hồ chứa, khơi thông dòng chảy đến nâng cao năng lực cảnh báo, ứng phó tại cơ sở.

 

Ở thượng nguồn sông Cầu, hồ Nặm Cắt là một trong những công trình giữ vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước. Hồ có diện tích mặt nước gần 88ha, dung tích khoảng 12 triệu m3 (trong đó dung tích hơn 5 triệu m3 được dành cho phòng lũ). Vì vậy, việc vận hành hồ không chỉ phục vụ sản xuất, cấp nước mà còn trực tiếp giảm áp lực cho khu vực hạ du khi có mưa lớn.

Bà Đào Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn cho biết, đơn vị theo dõi dự báo, chủ động điều tiết để tạo dung tích đón lũ; đồng thời ứng dụng quan trắc tự động và từng bước số hóa quy trình vận hành.

“Đội ngũ cán bộ quản lý, vận hành của công ty đều đã được đào tạo bài bản, có đầy đủ chứng chỉ và giàu kinh nghiệm. Trong quá trình vận hành, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trước khi có mưa lũ xảy ra, căn cứ bản tin dự báo và chỉ đạo của các sở, ngành, công ty chủ động điều tiết nước để bảo đảm dung tích phòng lũ, sẵn sàng đón lũ. Trong đợt bão số 3 năm 2024, lưu vực công trình có lượng mưa rất lớn, nhưng nhờ vận hành đúng quy trình và dung tích thiết kế, hồ đã góp phần giảm đáng kể thiệt hại cho vùng hạ du”, bà Nguyệt nói.

thai nguyen chu dong truoc nhung mua mua lu kho luong hinh anh 1
Hồ Nặm Cắt chủ động điều tiết nước, góp phần cắt lũ, giảm áp lực cho khu vực hạ du sông Cầu

Nếu hồ chứa tạo khoảng trữ nước từ thượng nguồn, thì tại khu vực đô thị, yêu cầu cấp thiết là tăng khả năng tiêu thoát nước. Sau những đợt ngập năm 2025, tại phường Phan Đình Phùng, các đơn vị chức năng đã nạo vét hơn 30km cống, khơi thông các tuyến suối, đồng thời cải tạo và xây dựng mới một số hạng mục thoát nước. Nhiều gói thầu đã hoàn thành trên 90% khối lượng.

Việc thi công trong khu vực đông dân cư không đơn giản trong khi mặt bằng chật, công trình nằm sâu dưới lòng sông và phải xử lý cùng hệ thống điện, nước, cáp ngầm hiện hữu.

thai nguyen chu dong truoc nhung mua mua lu kho luong hinh anh 2
Phần mềm hỗ trợ theo dõi, điều tiết nước hồ Nặm Cắt, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và chủ động phòng, chống lũ

Ông Trần Văn Đông, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý, điều hành hoạt động xây dựng và giao thông vận tải Thái Nguyên cho biết: “Công trình thi công ở lòng sông phải đào sâu hạ ngầm và đóng cọc chống sạt lở nên gặp nhiều khó khăn, nhất là vướng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Chúng tôi thường xuyên chỉ đạo tư vấn giám sát, đơn vị thiết kế xử lý ngay những vướng mắc tại hiện trường, bảo đảm tiến độ đề ra”.

Hạ tầng có thể giảm mức độ tổn thương, nhưng hiệu quả ứng phó vẫn phụ thuộc lớn vào chất lượng dự báo và thời gian cảnh báo. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino đang duy trì trong năm 2026; hoạt động bão, áp thấp nhiệt đới có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm, nhưng mưa lớn cục bộ, dông, lốc, sét và mưa đá vẫn có thể xuất hiện. Vì vậy, ít bão hơn không đồng nghĩa với rủi ro thấp hơn.

thai nguyen chu dong truoc nhung mua mua lu kho luong hinh anh 3
Chủ động chuẩn bị vật tư, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phân tích: “Những tháng đầu năm nay đã ghi nhận nắng nóng xuất hiện khá sớm, trong khi sự tranh chấp giữa các khối không khí nóng và lạnh làm gia tăng nguy cơ mưa đá trên diện rộng ở khu vực miền núi, trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Hiện tượng El Nino khiến số lượng bão giảm trong một thời gian dài, nhưng sự “yên bình” kéo dài này lại tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện những cơn bão có cường độ rất mạnh”.

Để cảnh báo đi vào thực tế, Thái Nguyên đã nâng cấp 89 trạm quan trắc mưa tự động và kiểm định 31 trạm đo mưa, cung cấp dữ liệu theo thời gian thực phục vụ điều hành. Cùng với đó, 15 lớp tập huấn cho gần 1.700 người tại 92 xã, phường đã được tổ chức, giúp lực lượng cơ sở nhận biết nguy cơ và xử lý tình huống sớm hơn.

thai nguyen chu dong truoc nhung mua mua lu kho luong hinh anh 4
Thi công, nạo vét mương thoát lũ góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng trong khu đô thị

Các địa phương cũng rà soát điểm có nguy cơ sạt lở, xây dựng phương án di dời dân cư, kiểm tra hồ đập xung yếu và chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ông Dương Văn Hào, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Các ngành, địa phương đã rà soát lại toàn bộ phương án phòng, chống thiên tai, kiểm tra những điểm có nguy cơ sạt lở cao để xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết. Tỉnh cũng rà soát các vị trí hồ đập xung yếu, bố trí nguồn lực nâng cấp, bảo đảm khả năng chứa lũ, tích nước và cắt lũ. Bên cạnh đó, Thái Nguyên đang lập dự án xây dựng tuyến đê hữu sông Cầu nhằm bảo đảm an toàn cho khu vực trung tâm tỉnh”.

Những phương án trong công tác phòng chống lũ từ thượng nguồn cho tới đô thị, mỗi khâu giải quyết một phần của bài toán thiên tai. Nhưng điều quan trọng là các dữ liệu dự báo phải được chuyển thành quyết định vận hành kịp thời, các công trình xung yếu được xử lý trước mùa mưa và người dân ở khu vực nguy hiểm biết rõ phải làm gì khi có cảnh báo. Đó là cách giảm thiệt hại từ sớm, thay vì chờ thiên tai xảy ra mới tổ chức ứng phó.

thuyen-phuc-vu-cuu-ho-dua-ve-cac-xa.jpeg

Đắk Lắk chủ động ứng phó mưa lũ tại vùng trũng thấp

VOV.VN - Sau lũ lịch sử tháng 11/2025, các vùng trũng thấp ở Đắk Lắk chủ động phương án ứng phó mùa mưa lũ 2026. Từ xây nhà tránh lũ cộng đồng, củng cố lực lượng cứu hộ đến bổ sung phương tiện, địa phương sẵn sàng xử lý tình huống, không để bị động.

CTV Triệu Thuần/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hành động khẩn khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ
Hành động khẩn khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa chỉ đạo các bộ, ngành và 16 tỉnh, thành phố tập trung toàn lực khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ, quyết tâm sớm ổn định đời sống nhân dân và bảo đảm các điều kiện cho năm học mới.

Hành động khẩn khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ

Hành động khẩn khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa chỉ đạo các bộ, ngành và 16 tỉnh, thành phố tập trung toàn lực khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ, quyết tâm sớm ổn định đời sống nhân dân và bảo đảm các điều kiện cho năm học mới.

Mưa lũ tiếp tục gây nhiều thiệt hại tại Muổi Nọi, Sơn La
Mưa lũ tiếp tục gây nhiều thiệt hại tại Muổi Nọi, Sơn La

VOV.VN - Trong khi đang “gồng mình” sắp xếp lại nơi ở cho nhiều hộ dân do nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm, thì những ngày gần đây, xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La tiếp tục ghi nhận nhiều thiệt hại do các trận mưa lũ gây ra.

Mưa lũ tiếp tục gây nhiều thiệt hại tại Muổi Nọi, Sơn La

Mưa lũ tiếp tục gây nhiều thiệt hại tại Muổi Nọi, Sơn La

VOV.VN - Trong khi đang “gồng mình” sắp xếp lại nơi ở cho nhiều hộ dân do nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm, thì những ngày gần đây, xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La tiếp tục ghi nhận nhiều thiệt hại do các trận mưa lũ gây ra.

Mưa lũ, hơn 300 hộ dân xã miền núi Nghệ An bị chia cắt
Mưa lũ, hơn 300 hộ dân xã miền núi Nghệ An bị chia cắt

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, nhiều điểm sạt lở xuất hiện trên địa bàn xã miền núi Yên Hòa (Nghệ An). Hàng trăm hộ dân bị chia cắt do cầu tạm bị cuốn trôi, nhiều nhà dân bị đất đá sạt lở đe dọa.

Mưa lũ, hơn 300 hộ dân xã miền núi Nghệ An bị chia cắt

Mưa lũ, hơn 300 hộ dân xã miền núi Nghệ An bị chia cắt

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, nhiều điểm sạt lở xuất hiện trên địa bàn xã miền núi Yên Hòa (Nghệ An). Hàng trăm hộ dân bị chia cắt do cầu tạm bị cuốn trôi, nhiều nhà dân bị đất đá sạt lở đe dọa.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục