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Xây dựng Trung tâm dữ liệu giao thông thống nhất trên cả nước

Thứ Năm, 14:09, 24/09/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu khẩn trương hoàn thiện kế hoạch xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, kết nối và dùng chung trên cả nước.

Trung tâm dữ liệu, quản lý và điều hành giao thông thống nhất trên cả nước

Sáng 24/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU của Đảng ủy Chính phủ về áp dụng cơ chế, chính sách triển khai Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch đặt mục tiêu tổ chức thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước, làm rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư, nguồn lực, dữ liệu và công nghệ.

Hệ thống được tổ chức theo hướng điều phối tập trung, phân cấp thực hiện, với Trung tâm cấp 1 tại Cục Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an và các Trung tâm cấp 2 tại phòng cảnh sát giao thông công an các tỉnh, thành phố. Bộ Công an giữ vai trò đầu mối, xây dựng kiến trúc tổng thể, tiêu chuẩn kỹ thuật và nền tảng dùng chung. Các địa phương tổ chức vận hành theo phân cấp. Hệ thống có khả năng kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm yêu cầu về an ninh mạng, an toàn và chủ quyền dữ liệu.

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an và các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo trên cơ sở các ý kiến đã thống nhất tại cuộc họp, không phát sinh thêm quy trình, thủ tục không cần thiết (Ảnh Phương Nguyên)

Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, Bộ Công an cho biết dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở các nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và ý kiến của các bộ, ngành. Việc triển khai theo hướng điều phối thống nhất, kiểm soát đầu tư theo vòng đời dự án, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, chủ quyền dữ liệu và năng lực tự chủ công nghệ.

Quá trình thực hiện Đề án được quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp. Đề án sẽ kế thừa, chuẩn hóa, khai thác tối đa hạ tầng dữ liệu đã đầu tư, quản lý chi phí theo vòng đời và ưu tiên các dự án trọng điểm. Hiệu quả đầu tư được xem xét trên tổng thể lợi ích kinh tế-xã hội, trong đó có giảm tai nạn giao thông, chi phí vận tải và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng.

Về phạm vi, tính mới của nhiệm vụ, Bộ Công an khẳng định dự thảo Nghị quyết chủ yếu cụ thể hóa tổ chức thực hiện, trách nhiệm, cơ chế phối hợp và lộ trình kiểm tra tiến độ, không đặt ra cơ chế, nhiệm vụ mới ngoài quyết định đã được phê duyệt. Việc phân công đầu mối được thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hiện có, không làm phát sinh biên chế hoặc tầng, nấc hành chính mới.

Các ý kiến tại cuộc họp cơ bản thống nhất về sự cần thiết, cấp bách của Đề án, đồng thời đề nghị rà soát kỹ nguồn lực, tránh trùng lặp trong đầu tư và bảo đảm phân công rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh đây là dự án rất quan trọng, do Bộ Công an chủ trì nhưng có sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương. Để bảo đảm mục tiêu của Đề án, yêu cầu quan trọng là xây dựng được cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống", đồng bộ, thống nhất, kết nối và dùng chung giữa các cơ quan, địa phương.

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp (Ảnh Phương Nguyên)

Cùng với yêu cầu quản lý, điều hành giao thông, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh hệ thống camera an ninh, camera thông minh còn góp phần bảo đảm an ninh, trật tự. Do đó, cần đặc biệt chú trọng bảo vệ dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh, trật tự.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công an và các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo trên cơ sở các ý kiến đã thống nhất tại cuộc họp, không phát sinh thêm quy trình, thủ tục không cần thiết. Trong quá trình triển khai, các bộ, ngành, địa phương phải tuân thủ đầy đủ các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật đối với từng dự án đầu tư; bảo đảm yêu cầu về khoa học, công nghệ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Công an, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo đúng thẩm quyền, bảo đảm Đề án được triển khai đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả.

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm, làm việc tại EVN

VOV.VN - Ngày 15/9 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác đã tới thăm, làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Trước giờ diễn ra buổi làm việc, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã tới thăm Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Danh Thiết/VOV.VN
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