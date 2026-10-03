2.000 người ở Đà Nẵng được trải nghiệm miễn phí công nghệ AI, robot trong 2 ngày

Lễ hội Đổi mới Sáng tạo Sơn Trà 2026 (Son Tra Innovation Fest 2026) diễn ra trong 2 ngày, từ 3/10 đến 4/10, thu hút khoảng 2.000 lượt khách tham quan, hoàn toàn miễn phí. Sự kiện này do UBND phường Sơn Trà phối hợp Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và các đơn vị tổ chức.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và phường Sơn Trà thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Đổi mới Sáng tạo Sơn Trà 2026

Lễ hội kết hợp trình diễn, trải nghiệm công nghệ với hội thảo, kết nối doanh nghiệp, giáo dục, các cuộc thi sáng tạo, văn hóa, ẩm thực. Tại lễ hội, 20 doanh nghiệp công nghệ mang đến các giải pháp, trải nghiệm thực tế về AI, robot, chuyển đổi số; 6 trường đại học, cao đẳng tham gia kết nối giáo dục với doanh nghiệp. Lễ hội còn tổ chức 2 cuộc thi: Ý tưởng Công viên Đổi mới Sáng tạo Sơn Trà và Làm phim hoạt hình bằng AI.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập Khu vực Đổi mới Sáng tạo phường Sơn Trà, giao UBND phường Sơn Trà chủ trì phối hợp các sở, ngành nghiên cứu, xây dựng. Phường Sơn Trà cũng đang triển khai xây dựng Đề án “Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội phường Sơn Trà giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035”, đồng thời triển khai ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý, quản trị địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Nguyễn Huy Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Trà phát biểu khai mạc lễ hội

Ông Nguyễn Huy Bình, Phó chủ tịch UBND phường Sơn Trà cho biết: “Đổi mới sáng tạo không chỉ được nhìn nhận ở góc độ công nghệ, mà phải được cụ thể hóa bằng những cách làm mới, mô hình mới, giải pháp mới, tạo ra giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng quản trị đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, thúc đẩy du lịch, dịch vụ và xây dựng một cộng đồng văn minh, hiện đại”.