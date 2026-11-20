Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng và thông tin rò rỉ, Apple dự kiến sẽ mở rộng dòng sản phẩm iPhone bắt đầu từ năm 2027, với kế hoạch ra mắt sáu mẫu điện thoại trong suốt năm. Đặc biệt, Apple sẽ áp dụng chiến lược cập nhật hai đợt, với các bản phát hành vào mùa xuân và mùa thu, đánh dấu sự thay đổi lớn trong cách thức phát hành sản phẩm của hãng.

Apple sẽ lần đầu tiên ra mắt đến 6 mẫu iPhone trong một năm

Ba mẫu điện thoại mới sẽ được giới thiệu đầu tiên vào mùa xuân, bao gồm iPhone 18e, iPhone 18 và iPhone Air thế hệ thứ hai. Trong đó, iPhone 18e nhắm đến thị trường tầm trung, iPhone 18 phục vụ người tiêu dùng phổ thông, và iPhone Air 2 tiếp tục phát huy thiết kế mỏng nhẹ.

Đáng chú ý, iPhone Air thế hệ thứ hai được kỳ vọng sẽ khắc phục những thiếu sót của phiên bản trước, với khả năng bổ sung camera siêu rộng và cải thiện thời lượng pin, đáp ứng nhu cầu của người dùng yêu thích thiết kế mỏng nhẹ nhưng vẫn muốn có hiệu suất chụp ảnh tốt.

Thời điểm đáng chú ý nhất của loạt iPhone năm 2027?

Mùa thu năm 2027 sẽ là thời điểm đặc biệt, đánh dấu kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone. Apple có thể sẽ bỏ qua quy ước đặt tên iPhone 19 và ra mắt trực tiếp dòng iPhone 20, với những thay đổi đáng kể về thiết kế như màn hình cong bốn cạnh và thân máy bằng kính. Bên cạnh đó, iPhone Duo 2 thế hệ thứ hai có thể gập lại cũng dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu này.

Các mẫu iPhone dự kiến ra mắt vào năm 2027

Với việc giới thiệu các mẫu máy phổ thông và mỏng nhẹ vào mùa xuân, cùng với các sản phẩm kỷ niệm chủ lực và điện thoại gập vào mùa thu, chiến lược phát hành mới của Apple đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng và duy trì sự sôi động của thị trường iPhone trong suốt cả năm. Nếu kế hoạch này được thực hiện, 2027 có thể sẽ là năm chứng kiến những thay đổi lớn nhất trong dòng iPhone, mang đến cho người dùng hai cơ hội nâng cấp mỗi năm thay vì chỉ một lần vào mùa thu như trước đây.