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Apple mạo hiểm với giải pháp sáng tạo

Chủ Nhật, 07:00, 27/09/2026
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VOV.VN - Apple được cho là đã giải bài toán giới hạn năng lượng khi vận chuyển, mở đường cho iPhone 18 Pro Max dùng pin lớn.

Trong khi các thương hiệu smartphone Trung Quốc đã cho ra mắt những thiết bị với pin dung lượng lớn, Apple và Samsung vẫn chỉ dừng lại ở mức khoảng 5.000 mAh cho các mẫu điện thoại cao cấp của họ. Nguyên nhân không phải do thiếu công nghệ, mà là do các quy định vận tải quốc tế nghiêm ngặt đối với pin đơn cell.

apple mao hiem voi giai phap sang tao hinh anh 1
Apple đã làm điều rất đơn giản để vượt qua giới hạn pin khi vận chuyển

Giờ đây, Apple đã tìm ra một giải pháp thông minh cho vấn đề này thông qua phần mềm trên iPhone 18 Pro Max. Theo thông tin từ SamMobile, các quy định hàng không giới hạn dung lượng pin đơn cell ở mức 20 Wh (khoảng 5.300 mAh) để đảm bảo an toàn trong vận chuyển. Để tăng dung lượng, các nhà sản xuất thường phải sử dụng hai cell riêng biệt, công việc không chỉ chiếm nhiều không gian mà còn làm tăng chi phí sản xuất.

Chiêu khéo léo của Apple mà các hãng phải học hỏi

Apple đã khéo léo giải quyết vấn đề bằng cách giới hạn dung lượng pin của iPhone 18 Pro Max ở mức 5.300 mAh thông qua phần mềm nhằm giúp sản phẩm tuân thủ quy định vận chuyển và nhập khẩu. Nhưng ngay khi người dùng kích hoạt điện thoại lần đầu, phần mềm sẽ mở khóa toàn bộ dung lượng 5.391 mAh. Nếu cần gửi điện thoại đi sửa chữa, người dùng chỉ cần kích hoạt chế độ “Prepare to Ship” để áp dụng lại giới hạn an toàn.

Trong khi đó, Samsung đã bỏ lỡ cơ hội này trong nhiều năm. Hãng hoàn toàn có thể áp dụng giải pháp tương tự cho các mẫu Ultra trước đây, thay vì giữ nguyên dung lượng pin 5.000 mAh. Theo các tin đồn gần đây, Samsung dự kiến sẽ thực hiện bước đột phá này với Galaxy S27 Ultra, hứa hẹn trang bị viên pin 5.700 mAh (với dung lượng danh nghĩa 5.534 mAh) kết hợp công nghệ carbon-silicon.

Thời lượng pin smartphone tốt hơn không chỉ là một cải tiến nhỏ mà có thể thay đổi hoàn toàn trải nghiệm hằng ngày của người dùng, giúp họ không còn lo lắng về việc hết pin giữa chừng. Apple đã dũng cảm mạo hiểm với giải pháp sáng tạo, trong khi Samsung phản ứng quá chậm. Câu hỏi đặt ra là liệu chiếc flagship tiếp theo của Samsung có áp dụng ý tưởng này hay tiếp tục để người dùng chờ đợi một cải tiến đáng lẽ đã phải xuất hiện từ lâu.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo 4gnews
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