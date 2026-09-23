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Cảnh sát Hàn Quốc gặp khó khi tìm người dùng iPhone mất tích

Thứ Tư, 07:00, 23/09/2026
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VOV.VN - Apple bị chỉ trích tại Hàn Quốc khi không cung cấp vị trí iPhone theo yêu cầu cứu hộ từ gia đình người dùng.

Hiện có khoảng 10 triệu người sử dụng iPhone tại Hàn Quốc. Khi một người dùng iPhone mất tích, gặp tai nạn hoặc không thể gọi điện cầu cứu, gia đình hoặc bạn bè của họ có thể liên hệ với cảnh sát.

canh sat han quoc gap kho khi tim nguoi dung iphone mat tich hinh anh 1
Tính năng bảo mật của iPhone có nhược điểm cho hệ thống cứu hộ khẩn cấp

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, Apple từ chối cung cấp vị trí của người dùng khi có yêu cầu từ bên thứ ba, với lý do tuân thủ chính sách bảo mật toàn cầu. Trong khi đó, các điện thoại của Samsung và Xiaomi lại cho phép chia sẻ thông tin vị trí trong các tình huống khẩn cấp tương tự.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc nhận được hàng trăm nghìn yêu cầu cứu hộ mỗi năm. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia nước này đã ghi nhận hơn 265.000 yêu cầu vào năm 2023, hơn 268.000 vào năm 2024 và hơn 273.000 vào năm 2025.

Giới chức muốn tác động với Apple vào tính năng iPhone?

Đối với người dùng iPhone, các nhà chức trách có thể thu thập một số thông tin vị trí thông qua các nhà mạng di động. Tuy nhiên, thông tin này thường chỉ dựa trên các trạm phát sóng gần đó, dẫn đến việc xác định vị trí chính xác gặp khó khăn, đặc biệt ở những khu vực đông dân cư với nhiều tòa nhà cao tầng.

Các nhà chức trách đã yêu cầu Apple cung cấp thêm thông tin về thiết bị để hỗ trợ việc xác định vị trí người dùng iPhone và cải thiện kế hoạch tìm kiếm. Mặc dù Apple đã tăng thời gian chia sẻ vị trí khẩn cấp từ 5 phút lên 30 phút, nhưng các quan chức cho rằng điều này vẫn không đủ để giải quyết vấn đề khi có yêu cầu khẩn cấp từ gia đình hoặc bạn bè.

Trước tình hình này, các nhà lập pháp Hàn Quốc đang kêu gọi chính phủ có những hành động mạnh mẽ hơn nhằm thúc đẩy sự hợp tác với Apple và cải thiện hệ thống cứu hộ khẩn cấp tại nước này.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sammyfans
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