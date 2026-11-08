Cháy pin lithium-ion đang trở thành mối nguy lớn

Pin lithium-ion hiện đang cung cấp năng lượng cho nhiều thiết bị, từ ô tô điện, xe đạp điện đến các thiết bị điện tử tiêu dùng như smartphone, tablet và laptop. Mặc dù nhìn chung an toàn, nhưng loại pin này vẫn có nguy cơ bốc cháy, và số vụ cháy liên quan đến pin đang gia tăng do sự gia tăng số lượng sản phẩm sử dụng pin.

Thiết bị điện tử hiện nay phụ thuộc nhiều vào pin lithium-ion

Theo một nghiên cứu của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (NIST), từ năm 2011 đến 2023, đã có khoảng 198.000 vụ cháy pin lithium-ion xảy ra trong các công trình xây dựng tại quốc gia này, trong đó có khoảng 5.700 vụ cháy liên quan đến xe điện và xe hybrid cắm sạc. Nghiên cứu cũng cho thấy các vụ cháy pin tiêu dùng tăng khoảng 10% mỗi năm, với các vụ cháy xe hybrid cắm điện tăng tới 45%.

Hàng trăm nghìn vụ cháy pin được ghi nhận, người dùng cần cảnh giác

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính doanh số xe điện đạt 20 triệu chiếc vào năm 2025, chiếm khoảng một phần tư tổng số xe mới bán ra toàn cầu. Tesla cho biết, trong giai đoạn 2012–2024, cứ mỗi 140 triệu dặm xe chạy trên toàn cầu thì xảy ra một vụ cháy trong đội xe của họ, trong khi con số này là một vụ cháy cho mỗi 17 triệu dặm đối với tất cả các phương tiện lưu thông trên đường phố Mỹ.

Tại London, Cơ quan Cứu hỏa London (LFB) đã ghi nhận 521 vụ cháy liên quan đến pin lithium-ion vào năm 2025, tăng 28% so với năm trước. Trong số đó, 91 vụ liên quan đến xe điện và 228 vụ liên quan đến xe đạp điện. Văn phòng An toàn Sản phẩm và Tiêu chuẩn (OPS) tại Anh cũng đã cảnh báo về nguy cơ cháy từ xe đạp điện và xe tay ga điện.

Nhiều vụ cháy xe điện được ghi nhận bắt nguồn từ pin lithium-ion

Người tiêu dùng cần nhận thức rõ về các dấu hiệu tiềm ẩn cho thấy pin lithium-ion có thể bốc cháy. Một vụ cháy gần đây liên quan đến pin lithium-ion trong một cục sạc dự phòng đã gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng tại Ottawa (Canada), khiến Sở Cứu hỏa Ottawa phải sử dụng sự kiện này làm video tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Trên máy bay, nguy cơ cháy từ pin lithium-ion cũng rất đáng lo ngại. Chương trình Sự cố Quá nhiệt của UL Standards & Engagement đã ghi nhận 123 sự cố quá nhiệt liên quan đến pin trên các hãng hàng không vào năm 2025, tăng 15% so với năm 2024. Đây là lý do khiến các hãng hàng không buộc phải áp dụng quy định nghiêm ngặt về việc mang theo bộ sạc di động để giảm thiểu rủi ro.

Đối với người dùng, họ cần thận trọng và thông báo cho các cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu quá nhiệt từ pin nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.