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Công nghệ pin mới mở ra làn sóng smartphone 10.000 mAh

Thứ Hai, 07:00, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một số hãng smartphone Android đang thử công nghệ pin vỏ thép của Apple, kết hợp cell xếp lớp để tăng dung lượng.

Theo thông tin rò rỉ từ nguồn tin đáng tin cậy Digital Chat Station trên Weibo, các nhà sản xuất smartphone Android đang tích cực thử nghiệm công nghệ pin mới, bao gồm pin vỏ thép kết hợp với công nghệ pin xếp chồng. Điều này có thể giúp nâng cao mật độ năng lượng lên tới 9.000 mAh hoặc 10.000 mAh, từ đó mang đến thời lượng sử dụng pin tốt hơn cho các thiết bị cao cấp trong tương lai.

cong nghe pin moi mo ra lan song smartphone 10.000 mah hinh anh 1
Pin vỏ thép trên iPhone 17 Pro

Thông tin này cũng nhấn mạnh rằng Apple đã áp dụng pin vỏ thép cho iPhone 18 Pro Max, vốn giúp tăng dung lượng pin lên 5.391 mAh, trong khi dung lượng thông thường khoảng 5.500 mAh.

Nguồn tin cho biết thêm, một nhà sản xuất smartphone lớn của Trung Quốc, nhiều khả năng là Xiaomi, đang thử nghiệm kiến trúc vỏ thép tương tự. Kết hợp với công nghệ sản xuất pin xếp chồng, thương hiệu này có thể cung cấp pin dung lượng từ 9.000 mAh đến 10.000 mAh cho các thiết bị cao cấp.

Apple tạo cảm hứng cho việc triển khai công nghệ pin mới

Vỏ pin bằng kim loại đã thu hút sự chú ý khi Apple sử dụng vỏ nhôm cho pin của iPhone 16 Pro. Pin dạng túi mềm truyền thống yêu cầu không gian lớn hơn để bù đắp cho sự giãn nở và khả năng tản nhiệt hạn chế. Ngược lại, vỏ nhôm cứng cho phép đóng gói pin chặt hơn, cải thiện khả năng tản nhiệt và tối đa hóa thể tích bên trong điện thoại.

cong nghe pin moi mo ra lan song smartphone 10.000 mah hinh anh 2
Pin vỏ nhôm trên iPhone 16 Pro (trái) và túi mềm trên iPhone 15 Pro

Lớp vỏ thép cứng cáp không chỉ tăng độ bền mà còn cho phép thiết kế mỏng hơn. Công nghệ tế bào xếp chồng, trong đó các lớp cực âm và cực dương được xếp chồng theo hình zích zắc, giúp giảm điện trở trong và tăng mật độ năng lượng.

Trong khi các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) Trung Quốc đã mở rộng dung lượng pin vượt quá 6.000 mAh bằng cách sử dụng cực dương silicon-carbon, việc đạt mốc 10.000 mAh sẽ là một bước tiến lớn cho các thiết bị cao cấp. Chiếc Xiaomi 18 Pro Max mới ra mắt tại Trung Quốc đã gây ấn tượng với pin 8.500 mAh, và việc nâng cấp lên 10.000 mAh trên một flagship thực sự cao cấp sẽ là một thách thức lớn.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Android Authority
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