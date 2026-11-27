Thuế quan đã trở thành một vấn đề nổi bật trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump và dường như sẽ tiếp tục là một thách thức lớn cho các doanh nghiệp toàn cầu, bao gồm cả Apple.

Chính sách thuế mới của Mỹ nhắm vào nhiều quốc gia trong chuỗi cung ứng Apple

Mới đây, Mỹ đã đề xuất áp dụng thuế quan đối với 14 đối tác thương mại như là động thái nhằm chống lại tình trạng dư thừa năng lực sản xuất trong các ngành công nghiệp chế tạo, làm ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ. Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, mức độ sản xuất cao ở các quốc gia này đã dẫn đến việc hàng hóa tràn ngập thị trường Mỹ với giá thấp hơn so với sản phẩm của các công ty nội địa.

Danh sách 14 đối tác thương mại bị ảnh hưởng bao gồm: Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Các mức thuế mới sẽ không chồng chéo lên các mức thuế hiện hành đối với hầu hết các đối tác, ngoại trừ Trung Quốc - quốc gia sẽ phải chịu mức thuế 20% cộng thêm mức thuế 25% đã được áp dụng từ năm 2018.

Lý do Mỹ áp dụng mức thuế mới đối với các đối tác thương mại

Các mức thuế này được áp dụng theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cho phép Mỹ thực hiện các biện pháp chống lại các hoạt động thương mại nước ngoài gây gánh nặng cho thương mại Mỹ. Mỹ đã tiến hành điều tra 16 đối tác thương mại theo Điều 301, dẫn đến việc áp thuế đối với 14 quốc gia đối tác, trong đó có EU, do liên quan đến các khoản phạt đối với các công ty công nghệ của Mỹ.

iPhone có nguy cơ tiếp tục tăng giá vì thuế cao

Đối với Apple, thuế quan mới tạo ra một thách thức lớn cho nhà sản xuất iPhone. Việc áp thuế nhập khẩu từ các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ có nghĩa là các sản phẩm của Apple sản xuất tại đây sẽ bị đánh thuế khi nhập khẩu vào Mỹ. Chính sách này không chỉ làm tăng chi phí sản xuất mà còn có thể dẫn đến việc tăng giá sản phẩm đối với người tiêu dùng.

Các mức thuế mới không phải là sự lặp lại của các phiên bản trước đó nhưng chúng tiếp tục xu hướng áp đặt thuế quan gây thiệt hại cho hàng nhập khẩu dưới thời tổng thống Donald Trump. Cuộc chiến thuế quan đã từng dẫn đến mức thuế lên tới hơn 100% giữa Mỹ và Trung Quốc, gây thiệt hại lớn cho Apple và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của hãng. Dù Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ một số biện pháp vào tháng Hai, nhưng điều đó không ngăn cản ông Trump áp đặt thuế quan toàn cầu mới với mức 10%.

Cuộc chiến thuế quan vẫn đang diễn ra và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các công ty như Apple trong thời gian tới.