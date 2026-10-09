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Chuyển đổi số thiết thực vì người dân, doanh nghiệp và sự phát triển TPHCM

Thứ Sáu, 18:20, 09/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hướng đến Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10), ngày 9/10, UBND TP.HCM tổ chức Ngày hội Công dân số và Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026, nhấn mạnh chuyển đổi số thiết thực vì người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của Thành phố.

Với thông điệp “Chuyển đổi số thiết thực vì người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của Thành phố”, Ngày hội Công dân số đem đến trải nghiệm, nâng cao kỹ năng và nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng công dân số.

Điểm nhấn của Ngày hội là trải nghiệm trực tiếp, giúp người dân không chỉ tìm hiểu về chuyển đổi số mà có cơ hội sử dụng, thực hành và hình thành kỹ năng số. Ngày hội có các không gian trải nghiệm như: Tôi là Công dân số; Doanh nghiệp với giải pháp công nghệ phục vụ cộng đồng; Kết nối học tập và công nghệ...

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Các đại biểu tham quan sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp

Người dân tham gia ngày hội đặc biệt quan tâm đến không gian “Tôi là Công dân số” với các nền tảng, ứng dụng và kỹ năng thiết yếu của đời sống số, có thêm kiến thức từ sử dụng dịch vụ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến bảo vệ thông tin cá nhân và nhận diện các rủi ro trên môi trường mạng. Các hoạt động nhằm khuyến khích mỗi người chủ động học tập, thực hành và cập nhật kỹ năng để sử dụng công nghệ hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm.

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Người dân hào hứng trải nghiệm công nghệ 

Cùng với đó, trong khuôn khổ Ngày hội Công dân số, TP.HCM phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề: “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

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Các ứng dụng số giúp người dân có một nền tảng để học theo nhu cầu, lúc nào cũng được

Việc này thể hiện định hướng gắn kết chặt chẽ giữa học tập và chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu: xây dựng người dân có năng lực học tập, có kỹ năng số và chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi số của Thành phố.

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Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại Ngày hội

Tại chương trình, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh đến việc người dân có thể học liên tục, học theo nhu cầu và tiếp cận kiến thức qua các nền tảng công nghệ, nhưng cần chủ động lựa chọn thông tin, kiến thức, trải nghiệm. 

"TP.HCM nhân văn, nghĩa tình và tất nhiên sẽ có các hoạt động công đoàn số, xóa mù chữ số. Mỗi người dân không chỉ học theo các khóa học mà học theo nhu cầu, học theo cái mình cần. Tích hợp dữ liệu trên các ứng dụng công dân số giúp người dân có một nền tảng để học theo nhu cầu, lúc nào cũng được và hoạt động bình dân học vụ số đã đến từng phường, từng xã. Mong rằng ngày hội, tuần lễ hôm nay không dừng lại ở một ngày hay bảy ngày mà mở ra một hành trình chuyển đổi số cho mỗi công dân.", ông Trương Minh Huy Vũ cho biết thêm.

Minh Hạnh/VOV - TP.HCM
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