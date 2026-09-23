Chuyển đổi số từ phòng làm việc đến thao trường

Hạ tầng số là nền tảng để đưa công nghệ

Quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về đẩy mạnh chuyển đổi số, Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình triển khai nhiều giải pháp, đưa công nghệ vào các mặt công tác, từ xây dựng hạ tầng đến thay đổi phương thức xử lý công việc.

Mạng truyền số liệu quân sự được Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình duy trì, nâng cấp và mở rộng kết nối. Từ hạ tầng kết nối đến các phần mềm phục vụ từng lĩnh vực, môi trường làm việc số đang được hình thành trong toàn lực lượng. Chuyển đổi số bắt đầu từ những thay đổi cụ thể trong quy trình hằng ngày: thông tin được truyền trên hệ thống, văn bản được xử lý điện tử, dữ liệu được cập nhật trên phần mềm và các cấp có thể kết nối với nhau nhanh hơn khi thực hiện nhiệm vụ.

Phương thức làm việc được chuyển dần sang môi trường điện tử

Hiện 100% đơn vị cấp 3 được kết nối mạng truyền số liệu quân sự, khoảng 90% đơn vị cấp 4 có đường truyền; hệ thống cũng được triển khai đến 100% Ban CHQS xã, phường. Hạ tầng này tạo điều kiện để thông tin được truyền tải giữa các cấp, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành và xử lý nhiệm vụ.

Trên nền tảng đó, phương thức làm việc được chuyển dần sang môi trường điện tử. 100% cơ quan, đơn vị thực hiện gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số cá nhân. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành I-Office được sử dụng, kết nối với các cơ quan của tỉnh.

Cùng với đó, các phần mềm dùng chung của Bộ Quốc phòng và Quân khu cũng được khai thác trong nhiều lĩnh vực như chỉ đạo, điều hành, thư điện tử quân sự, kế toán, quản lý trang bị, quân số, cán bộ, đảng viên. Hệ thống truyền hình hội nghị được duy trì để phục vụ các cuộc họp trực tuyến. Với những nội dung cần trao đổi giữa các cấp, việc kết nối qua môi trường số giúp rút ngắn thời gian tổ chức và truyền đạt thông tin kịp thời.

Trung tá Nguyễn Văn Duy - Trưởng ban Thông tin Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng môi trường thông tin số, thiết lập trang thông tin điện tử, thường xuyên cập nhật các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Việc tiếp nhận, giải đáp thông tin của nhân dân trên môi trường mạng cũng được quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội và nhân dân.

Đưa công nghệ vào huấn luyện, diễn tập

Chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở công tác quản lý mà còn được Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình ứng dụng sâu rộng trong huấn luyện, diễn tập – lĩnh vực cốt lõi của quân đội. Bản đồ số 3D được sử dụng trong xây dựng văn kiện và tổ chức diễn tập, giúp cán bộ trực quan hơn về địa hình, khu vực tác nghiệp và các phương án xử lý tình huống.

Việc ứng dụng công nghệ ngày càng sâu vào các nhiệm vụ quân sự cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về bảo đảm an toàn thông tin và là yếu tố có tính chất sống còn. Nhận thức rõ điều đó, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo mật. Hệ thống giám sát an toàn thông tin được khai thác hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn. 100% thiết bị kết nối mạng truyền số liệu quân sự được định danh; toàn bộ máy tính đủ điều kiện được cài đặt phần mềm phòng chống mã độc.

Công nghệ ngày càng sâu vào các nhiệm vụ quân sự cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về bảo đảm an toàn thông tin

Các giải pháp bảo mật cho thiết bị lưu trữ được triển khai nghiêm túc, hệ thống mạng nội bộ đạt cấp độ 3 được xây dựng, bảo đảm xử lý văn bản mật trên mạng riêng, tách biệt hoàn toàn với Internet. Những biện pháp này đã góp phần quan trọng trong bảo vệ bí mật nhà nước, giữ vững an ninh mạng trong toàn đơn vị.

Nhờ những nỗ lực đó, năm 2025, Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình đạt 0,82 điểm trong đánh giá mức độ chuyển đổi số, đứng đầu trong khối và thuộc nhóm dẫn đầu toàn Quân khu. Bước sang năm 2026, đơn vị tiếp tục được phê duyệt các nhiệm vụ nâng cấp, mở rộng hệ thống mạng nội bộ và đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin. Hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện, những ứng dụng số từng bước đi sâu vào công việc và nhiệm vụ chuyên môn.

Trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình xác định, chuyển đổi số tiếp tục là một trong những khâu đột phá chiến lược, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tiến thẳng lên hiện đại ở một số lĩnh vực then chốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.