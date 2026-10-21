iPhone 18 bản thường sắp có ngoại hình giống dòng Pro?

Với sự xuất hiện của iPhone 18 Pro, 18 Pro và Duo vào tháng 9 vừa qua, Apple thực sự đã thay đổi chiến lược ra mắt sản phẩm. Thay vì tập trung toàn bộ gia đình iPhone chính vào mùa thu, công ty tách mẫu tiêu chuẩn (và cả mẫu Air mới) sang đầu năm sau, cùng thành viên mới của iPhone “e” giá rẻ hơn.

iPhone 18 sẽ đi theo con đường thiết kế cụm camera sau của iPhone 18 Pro?

Quyết định chia tách lịch ra mắt này của Apple nhằm đảm bảo thời gian phát triển và vận chuyển các mẫu điện thoại còn lại. Điều đó có nghĩa, người dùng sẽ phải chờ mùa xuân năm sau để chứng kiến sự xuất hiện của iPhone 18. Trong khi iPhone 18 cần khoảng nửa năm nữa mới xuất hiện, cái nhìn đầu tiên về thiết kế của sản phẩm dường như bắt đầu rò rỉ, cho thấy sự khác biệt so với các mẫu iPhone tiêu chuẩn trước đây.

Apple bắt đầu chú ý hơn đến thiết kế lại iPhone 18 tiêu chuẩn

Apple trước đây thường giới hạn các tính năng thiết kế mới mẻ đối với mẫu iPhone tiêu chuẩn, nhưng rò rỉ từ người dùng @MajinBu nổi tiếng trên X cho thấy mẫu iPhone 18 sẽ mang đến một thiết kế thay đổi so với tiền nhiệm của nó. Cụ thể, thiết bị sở hữu thiết kế mặt sau có nhiều điểm tương đồng với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Mặc dù @MajinBu không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng nếu rò rỉ chính xác, đây được xem là một trong những thay đổi quan trọng nhất trong lịch sử của dòng iPhone tiêu chuẩn.

Trước đó, Apple đã bắt đầu thay đổi thiết kế mặt sau của các mẫu iPhone cao cấp bằng việc giới thiệu cụm camera lớn trải rộng toàn bộ chiều ngang của điện thoại. Thiết kế này vẫn được duy trì trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, trong khi iPhone 17 tiêu chuẩn vẫn giữ cụm camera ở góc trên bên trái.

iPhone 18 dự kiến sẽ được trang bị màn hình rộng hơn, nhưng chỉ có camera kép thay vì ba camera như các mẫu Pro. Việc trì hoãn ra mắt iPhone 18 và 18e giá rẻ có thể giúp Apple tăng doanh số bán hàng, từ đó gia tăng doanh thu hằng năm.