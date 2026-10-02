Người dùng sắp “bội thực” với lượng iPhone ra mắt mỗi năm

Apple gần đây đã thực hiện một bước đi chưa từng có trong lịch sử ra mắt iPhone: chia sự kiện ra mắt cùng một thế hệ iPhone thành hai năm khác nhau. Thay vì giới thiệu iPhone 18 tại sự kiện tháng 9, công ty chỉ công bố iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và mẫu điện thoại gập hoàn toàn mới mang tên iPhone Duo.

Apple dưới thời John Ternus sẽ rất khác

Mặc dù Apple chưa chính thức xác nhận thông tin này, nhiều dự đoán cho rằng iPhone 18 sẽ được ra mắt vào mùa xuân năm 2027. Thậm chí, đây là động thái đã được đề cập lần đầu tiên vào năm 2024 khi chuyên gia rò rỉ thông tin Mark Gurman cho biết, Apple đang xem xét “một cách tiếp cận linh hoạt hơn” cho việc ra mắt sản phẩm, không chỉ với iPhone mà còn với các sản phẩm khác.

Trong một báo cáo chi tiết vào năm 2025, ông Gurman đã trình bày kế hoạch phát hành các mẫu iPhone cao cấp và iPhone gập vào mùa thu năm 2026, tiếp theo là iPhone 18, iPhone 18e và có thể là phiên bản iPhone Air nâng cấp sau đó khoảng 6 tháng.

Với thành tích nổi bật trong việc đưa tin về Apple, ông Gurman đã nêu ra một số lý do cho sự thay đổi này. Ông cho rằng, việc dàn trải các đợt ra mắt sẽ giúp Apple duy trì nguồn doanh thu ổn định trong suốt cả năm, giảm bớt sự cạnh tranh giữa các dòng sản phẩm cao cấp và bình dân, đồng thời tạo điều kiện cho công ty có thêm thời gian phản ứng với các sản phẩm mới từ đối thủ.

Số lượng iPhone đang được bán là "rất nhiều"

Khi chiếc iPhone đầu tiên ra mắt vào năm 2007, nó chỉ có một phiên bản duy nhất. Tuy nhiên, dòng sản phẩm đã mở rộng với nhiều mẫu khác nhau, bao gồm cả các phiên bản SE và e. Hiện tại, thế hệ iPhone mới nhất bao gồm sáu thiết bị: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo, iPhone Air, iPhone 17e và iPhone 17.

Apple chỉ ra mắt ba mẫu iPhone mới trong tháng 9 năm nay

Vì vậy, việc Apple áp dụng chu kỳ ra mắt mới không còn là điều bất ngờ. Chiến lược này cũng giúp Apple tiết kiệm chi phí sản xuất, khi nhiều mẫu sản phẩm có thể được sản xuất cùng lúc. Điều này đặc biệt quan trọng khi một trong những mẫu mới, iPhone Duo, thuộc một danh mục sản phẩm hoàn toàn mới. Việc dàn trải các đợt ra mắt cho phép Apple tăng cường sản xuất và giải quyết các vấn đề về nguồn cung, đồng thời đảm bảo các mẫu cao cấp nhận được sự chú ý tối đa từ hoạt động tiếp thị vào mùa thu.

Ngoài ra, chiến lược ra mắt mới cũng tạo cơ hội cho Apple bán iPhone lớn thứ hai vào mùa xuân, thay vì chỉ tập trung vào quý nghỉ lễ. Cách làm này mang lại lợi thế cạnh tranh, giúp công ty có nhiều cơ hội hơn để phản hồi các sản phẩm của đối thủ, thay vì phải chờ đến tháng 9 năm sau.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cũng đồng tình với quan điểm của Gurman khi nhấn mạnh rằng việc phân chia thời điểm ra mắt sẽ giúp Apple cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ như Samsung, vốn thường ra mắt điện thoại cao cấp sớm hơn trong năm.