English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Người dùng sắp “bội thực” với lượng iPhone ra mắt mỗi năm

Thứ Sáu, 07:00, 02/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Apple đang thay đổi lịch ra mắt iPhone, đưa nhiều mẫu máy mới đến người dùng vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Apple gần đây đã thực hiện một bước đi chưa từng có trong lịch sử ra mắt iPhone: chia sự kiện ra mắt cùng một thế hệ iPhone thành hai năm khác nhau. Thay vì giới thiệu iPhone 18 tại sự kiện tháng 9, công ty chỉ công bố iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và mẫu điện thoại gập hoàn toàn mới mang tên iPhone Duo.

nguoi dung sap boi thuc voi luong iphone ra mat moi nam hinh anh 1
Apple dưới thời John Ternus sẽ rất khác

Mặc dù Apple chưa chính thức xác nhận thông tin này, nhiều dự đoán cho rằng iPhone 18 sẽ được ra mắt vào mùa xuân năm 2027. Thậm chí, đây là động thái đã được đề cập lần đầu tiên vào năm 2024 khi chuyên gia rò rỉ thông tin Mark Gurman cho biết, Apple đang xem xét “một cách tiếp cận linh hoạt hơn” cho việc ra mắt sản phẩm, không chỉ với iPhone mà còn với các sản phẩm khác.

Trong một báo cáo chi tiết vào năm 2025, ông Gurman đã trình bày kế hoạch phát hành các mẫu iPhone cao cấp và iPhone gập vào mùa thu năm 2026, tiếp theo là iPhone 18, iPhone 18e và có thể là phiên bản iPhone Air nâng cấp sau đó khoảng 6 tháng.

Với thành tích nổi bật trong việc đưa tin về Apple, ông Gurman đã nêu ra một số lý do cho sự thay đổi này. Ông cho rằng, việc dàn trải các đợt ra mắt sẽ giúp Apple duy trì nguồn doanh thu ổn định trong suốt cả năm, giảm bớt sự cạnh tranh giữa các dòng sản phẩm cao cấp và bình dân, đồng thời tạo điều kiện cho công ty có thêm thời gian phản ứng với các sản phẩm mới từ đối thủ.

Số lượng iPhone đang được bán là "rất nhiều"

Khi chiếc iPhone đầu tiên ra mắt vào năm 2007, nó chỉ có một phiên bản duy nhất. Tuy nhiên, dòng sản phẩm đã mở rộng với nhiều mẫu khác nhau, bao gồm cả các phiên bản SE và e. Hiện tại, thế hệ iPhone mới nhất bao gồm sáu thiết bị: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo, iPhone Air, iPhone 17e và iPhone 17.

nguoi dung sap boi thuc voi luong iphone ra mat moi nam hinh anh 2
Apple chỉ ra mắt ba mẫu iPhone mới trong tháng 9 năm nay

Vì vậy, việc Apple áp dụng chu kỳ ra mắt mới không còn là điều bất ngờ. Chiến lược này cũng giúp Apple tiết kiệm chi phí sản xuất, khi nhiều mẫu sản phẩm có thể được sản xuất cùng lúc. Điều này đặc biệt quan trọng khi một trong những mẫu mới, iPhone Duo, thuộc một danh mục sản phẩm hoàn toàn mới. Việc dàn trải các đợt ra mắt cho phép Apple tăng cường sản xuất và giải quyết các vấn đề về nguồn cung, đồng thời đảm bảo các mẫu cao cấp nhận được sự chú ý tối đa từ hoạt động tiếp thị vào mùa thu.

Ngoài ra, chiến lược ra mắt mới cũng tạo cơ hội cho Apple bán iPhone lớn thứ hai vào mùa xuân, thay vì chỉ tập trung vào quý nghỉ lễ. Cách làm này mang lại lợi thế cạnh tranh, giúp công ty có nhiều cơ hội hơn để phản hồi các sản phẩm của đối thủ, thay vì phải chờ đến tháng 9 năm sau.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cũng đồng tình với quan điểm của Gurman khi nhấn mạnh rằng việc phân chia thời điểm ra mắt sẽ giúp Apple cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ như Samsung, vốn thường ra mắt điện thoại cao cấp sớm hơn trong năm.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo BGR
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Apple có thể phải trả 5,7 tỷ USD vì cách iPhone rung
Apple có thể phải trả 5,7 tỷ USD vì cách iPhone rung

VOV.VN - Công nghệ phản hồi xúc giác quen thuộc trên iPhone khiến Apple đối mặt phán quyết bồi thường hơn 5,7 tỷ USD tại Mỹ.

Apple có thể phải trả 5,7 tỷ USD vì cách iPhone rung

Apple có thể phải trả 5,7 tỷ USD vì cách iPhone rung

VOV.VN - Công nghệ phản hồi xúc giác quen thuộc trên iPhone khiến Apple đối mặt phán quyết bồi thường hơn 5,7 tỷ USD tại Mỹ.

iPhone 18 Pro gặp lỗi Face ID, người dùng đòi hoàn tiền
iPhone 18 Pro gặp lỗi Face ID, người dùng đòi hoàn tiền

VOV.VN - Một số người dùng iPhone 18 Pro gặp lỗi Face ID khiến máy treo rồi tự khởi động lại, thậm chí yêu cầu hoàn tiền.

iPhone 18 Pro gặp lỗi Face ID, người dùng đòi hoàn tiền

iPhone 18 Pro gặp lỗi Face ID, người dùng đòi hoàn tiền

VOV.VN - Một số người dùng iPhone 18 Pro gặp lỗi Face ID khiến máy treo rồi tự khởi động lại, thậm chí yêu cầu hoàn tiền.

Mua iPhone 18 Pro hay chi thêm 3 triệu cho Pro Max?
Mua iPhone 18 Pro hay chi thêm 3 triệu cho Pro Max?

VOV.VN - iPhone 18 Pro và Pro Max dùng chung chip, camera, nhưng khác biệt đáng kể ở kích thước, trọng lượng và thời lượng pin.

Mua iPhone 18 Pro hay chi thêm 3 triệu cho Pro Max?

Mua iPhone 18 Pro hay chi thêm 3 triệu cho Pro Max?

VOV.VN - iPhone 18 Pro và Pro Max dùng chung chip, camera, nhưng khác biệt đáng kể ở kích thước, trọng lượng và thời lượng pin.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm