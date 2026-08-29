English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhật Bản dùng công nghệ hàng không vũ trụ để… quảng cáo bắp cải

Thứ Bảy, 09:46, 29/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một sáng kiến ​​nhằm tiếp cận nhiều người tiêu dùng hơn bằng cách sử dụng vệ tinh chụp ảnh các cánh đồng bắp cải từ không gian, dự đoán khối lượng và giá cả vận chuyển, sau đó triển khai quảng cáo, đã được bắt đầu tại các siêu thị và cửa hàng ở Tokyo - Nhật Bản.

Sáng kiến ​​này được Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA), công ty quảng cáo Dentsu và Hợp tác xã nông nghiệp Tsumagoi thuộc tỉnh Gunma - một trong những vùng sản xuất bắp cải hàng đầu của Nhật Bản, triển khai thực hiện.

Sáng kiến ​​này sử dụng hình ảnh do vệ tinh tư nhân chụp để quan trắc, kiểm soát tình trạng tăng trưởng của bắp cải, dự đoán khối lượng vận chuyển trước 2 tháng và sau đó dự đoán giá cả dựa trên giá bán buôn trước đây. Thông qua những dự đoán này, các bên đặt mục tiêu cung cấp bắp cải theo mùa cho càng nhiều người tiêu dùng càng tốt, bằng cách tiến hành quảng cáo hiệu quả khi lượng hàng tăng và giá ổn định.

nhat ban dung cong nghe hang khong vu tru de quang cao bap cai hinh anh 1
Bắp cải được quan trắc từ không gian bằng vệ tinh nhân tạo. Ảnh Jiji Press

Về sáng kiến đặc biệt này, ông Okuno Shin – thành viên hội đồng quản trị của JAXA cho biết: “Chúng tôi muốn mở rộng việc sử dụng dữ liệu vệ tinh trong việc tạo ra một hệ thống xã hội cho phép nông dân trên thực địa sử dụng hiệu quả các sản phẩm nông nghiệp mà họ đã dày công sản xuất”

Bên cạnh đó, sáng kiến này còn được nhìn nhận từ một góc độ khác. Ông Fukada Osuke - Giám đốc thị trường của Dentsu chia sẻ: “Tôi nghĩ việc đương đầu với thách thức về không gian, một lĩnh vực mà vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết, sẽ là động lực chính cho xã hội”

Sáng kiến này đã bắt đầu được thực hiện tại khoảng 50 siêu thị ở khu vực đô thị Tokyo và vùng Kansai, tạo hiệu ứng mạnh với bắp cải theo mùa từ làng Tsumagoi được trưng bày và sẽ tiếp tục được được bán dựa theo những kết quả dự báo mới nhất.

 

PV/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàn Quốc sắp phóng tên lửa đẩy tự sản xuất mang theo số vệ tinh kỷ lục
Hàn Quốc sắp phóng tên lửa đẩy tự sản xuất mang theo số vệ tinh kỷ lục

VOV.VN - Cơ quan hàng không vũ trụ Hàn Quốc thông báo đã ấn định ngày phóng dự kiến ​​của tên lửa Nuri số 5 - một loại tên lửa đẩy do Hàn Quốc tự sản xuất. 

Hàn Quốc sắp phóng tên lửa đẩy tự sản xuất mang theo số vệ tinh kỷ lục

Hàn Quốc sắp phóng tên lửa đẩy tự sản xuất mang theo số vệ tinh kỷ lục

VOV.VN - Cơ quan hàng không vũ trụ Hàn Quốc thông báo đã ấn định ngày phóng dự kiến ​​của tên lửa Nuri số 5 - một loại tên lửa đẩy do Hàn Quốc tự sản xuất. 

Nhật Bản sẽ phóng tàu thăm dò MMX săn mẫu vật trên vệ tinh sao Hỏa
Nhật Bản sẽ phóng tàu thăm dò MMX săn mẫu vật trên vệ tinh sao Hỏa

VOV.VN - Cơ quan Thám hiểm Hàng không - Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) có kế hoạch phóng tàu thăm dò MMX, với nhiệm vụ mang các mẫu vật trên Phobos - một trong hai vệ tinh tự nhiên của sao Hỏa về Trái đất, bằng tên lửa H3 vào rạng sáng ngày 20/10 tới.

Nhật Bản sẽ phóng tàu thăm dò MMX săn mẫu vật trên vệ tinh sao Hỏa

Nhật Bản sẽ phóng tàu thăm dò MMX săn mẫu vật trên vệ tinh sao Hỏa

VOV.VN - Cơ quan Thám hiểm Hàng không - Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) có kế hoạch phóng tàu thăm dò MMX, với nhiệm vụ mang các mẫu vật trên Phobos - một trong hai vệ tinh tự nhiên của sao Hỏa về Trái đất, bằng tên lửa H3 vào rạng sáng ngày 20/10 tới.

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga
Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

VOV.VN - Các đội trắc thủ UAV của Ukraine hiện sở hữu một công cụ mới hết sức lợi hại, đó là thông tin gần như theo thời gian thực về vị trí và sự di chuyển của lực lượng Nga. Những tiến bộ về công nghệ vệ tinh đang tác động mạnh lên cục diện chiến trường Ukraine.

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

VOV.VN - Các đội trắc thủ UAV của Ukraine hiện sở hữu một công cụ mới hết sức lợi hại, đó là thông tin gần như theo thời gian thực về vị trí và sự di chuyển của lực lượng Nga. Những tiến bộ về công nghệ vệ tinh đang tác động mạnh lên cục diện chiến trường Ukraine.

Nhật Bản phải hoãn phóng vệ tinh do siêu bão Dolphin
Nhật Bản phải hoãn phóng vệ tinh do siêu bão Dolphin

VOV.VN - Nhật Bản đã phải tạm dừng phóng một vệ tinh lên quỹ đạo sau khi siêu bão Dolphin áp sát với đường đi có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực miền Nam nước này. 

Nhật Bản phải hoãn phóng vệ tinh do siêu bão Dolphin

Nhật Bản phải hoãn phóng vệ tinh do siêu bão Dolphin

VOV.VN - Nhật Bản đã phải tạm dừng phóng một vệ tinh lên quỹ đạo sau khi siêu bão Dolphin áp sát với đường đi có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực miền Nam nước này. 

Tàu thám hiểm của Nhật Bản lập kỷ lục mới về tiếp cận tiểu hành tinh ở cự ly gần
Tàu thám hiểm của Nhật Bản lập kỷ lục mới về tiếp cận tiểu hành tinh ở cự ly gần

VOV.VN - Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) vừa công bố những thông tin mới xung quanh việc một tàu thám hiểm không gian của cơ quan này thực hiện “chuyến bay lướt qua” một tiểu hành tinh, cho thấy một kỷ lục thế giới mới đã được lập liên quan việc tiếp cận các thiên thể ở cự ly gần.

Tàu thám hiểm của Nhật Bản lập kỷ lục mới về tiếp cận tiểu hành tinh ở cự ly gần

Tàu thám hiểm của Nhật Bản lập kỷ lục mới về tiếp cận tiểu hành tinh ở cự ly gần

VOV.VN - Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) vừa công bố những thông tin mới xung quanh việc một tàu thám hiểm không gian của cơ quan này thực hiện “chuyến bay lướt qua” một tiểu hành tinh, cho thấy một kỷ lục thế giới mới đã được lập liên quan việc tiếp cận các thiên thể ở cự ly gần.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm