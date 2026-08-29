Nhật Bản dùng công nghệ hàng không vũ trụ để… quảng cáo bắp cải

Sáng kiến ​​này được Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA), công ty quảng cáo Dentsu và Hợp tác xã nông nghiệp Tsumagoi thuộc tỉnh Gunma - một trong những vùng sản xuất bắp cải hàng đầu của Nhật Bản, triển khai thực hiện.

Sáng kiến ​​này sử dụng hình ảnh do vệ tinh tư nhân chụp để quan trắc, kiểm soát tình trạng tăng trưởng của bắp cải, dự đoán khối lượng vận chuyển trước 2 tháng và sau đó dự đoán giá cả dựa trên giá bán buôn trước đây. Thông qua những dự đoán này, các bên đặt mục tiêu cung cấp bắp cải theo mùa cho càng nhiều người tiêu dùng càng tốt, bằng cách tiến hành quảng cáo hiệu quả khi lượng hàng tăng và giá ổn định.

Bắp cải được quan trắc từ không gian bằng vệ tinh nhân tạo. Ảnh Jiji Press

Về sáng kiến đặc biệt này, ông Okuno Shin – thành viên hội đồng quản trị của JAXA cho biết: “Chúng tôi muốn mở rộng việc sử dụng dữ liệu vệ tinh trong việc tạo ra một hệ thống xã hội cho phép nông dân trên thực địa sử dụng hiệu quả các sản phẩm nông nghiệp mà họ đã dày công sản xuất”

Bên cạnh đó, sáng kiến này còn được nhìn nhận từ một góc độ khác. Ông Fukada Osuke - Giám đốc thị trường của Dentsu chia sẻ: “Tôi nghĩ việc đương đầu với thách thức về không gian, một lĩnh vực mà vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết, sẽ là động lực chính cho xã hội”

Sáng kiến này đã bắt đầu được thực hiện tại khoảng 50 siêu thị ở khu vực đô thị Tokyo và vùng Kansai, tạo hiệu ứng mạnh với bắp cải theo mùa từ làng Tsumagoi được trưng bày và sẽ tiếp tục được được bán dựa theo những kết quả dự báo mới nhất.