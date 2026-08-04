Nhật Bản phải hoãn phóng vệ tinh do siêu bão Dolphin

Cơ quan nghiên cứu phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) chính thông báo sẽ tạm dừng phóng vệ tinh Michibiki số 7 , do lo ngại những ảnh hưởng trực tiếp của siêu bão Dolphin, có tên tiếng Nhật là bão số 13, đối với khu vực miền Nam Nhật Bản, bao gồm cả Trung tâm vũ trụ Tanegashima – nơi Michibiki số 7 dự kiến sẽ được đưa lên quỹ đạo vào ngày 7/8 theo kế hoạch trước đây.

Vệ tinh Michibiki số 7. Ảnh: Mitsubishi Denki

Michibiki số 7 là vệ tinh định vị thuộc hệ thống định vị vệ tinh khu vực do Phủ Nội các Nhật Bản phối hợp với JAXA và công ty Mitsubishi Denki nghiên cứu – phát triển, được mệnh danh là "Hệ thống GPS phiên bản Nhật Bản".

Đặc điểm của hệ thống này là các vệ tinh bay theo quỹ đạo nghiêng có hình số 8 trên bầu trời, giúp chúng luôn di chuyển qua gần đỉnh đầu ở khu vực Nhật Bản trong phần lớn thời gian. Hệ thống này đang đóng góp tích cực cho việc cung cấp dịch vụ định vị siêu chính xác phục vụ cho xe tự lái, nông nghiệp thông minh, xây dựng, quản lý khủng hoảng và báo động thảm họa tự nhiên…

Việc đưa Michibiki số 7 vào quỹ đạo sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống nêu trên, tuy nhiên, JAXA đã 2 lần phải tạm hoãn kế hoạch phóng, lần thứ nhất là vào tháng 2/2026, sau thất bại của vụ phóng tên lửa đẩy H-3 số 8 vào tháng 12/2025. JAXA cũng chưa lựa chọn thời điểm phóng cụ thể, khi cho biết sẽ đưa ra quyết định sớm nhất có thể.

Trong một diễn biến có liên quan, tính đến thời điểm 3h hôm 4/8, siêu bão Dolphin đang di chuyển về phía Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, áp suất tâm bão là 945 hPa, tốc độ gió tối đa 45 m/s, tốc độ gió tức thời tối đa 60 m/s. Trong ngày hôm nay, bão sẽ áp sát quần đảo Ogasawara thuộc thủ đô Tokyo, sau đó di chuyển xa hơn về phía tây, tiến đến Okinawa và Amami – cực Nam Nhật Bản vào cuối tuần.