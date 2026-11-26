Apple được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng trong thiết kế camera sau của iPhone 18e. Theo báo cáo từ Engadget, trang công nghệ này đã được tiếp cận các tệp thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD) của mẫu iPhone giá rẻ tiếp theo. Bản CAD cho thấy một cụm camera mới, bao gồm đèn flash và micro, với kích thước khoảng 28 x 35mm.

Thiết kế được cho là mặt sau của iPhone 18e ra mắt vào khoảng mùa xuân năm 2027.

Thiết kế này hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn khác biệt cho mặt sau của iPhone 18e so với iPhone 17e, khi mà đèn flash và micro hiện tại được bố trí riêng biệt. Mặc dù cụm camera mới sẽ chiếm nhiều không gian hơn, các bản vẽ cho thấy vẫn chỉ có một camera phía sau.

Đáng chú ý, trang Engadget đã so sánh thiết kế này với cụm camera của iPad Pro M5, cho thấy Apple có thể đang chuẩn bị nâng cấp camera cho iPhone 18e.

Nhiều tranh cãi quanh thiết kế iPhone 18e

Trước đó, các tin đồn chủ yếu tập trung vào những thay đổi bên trong thiết bị. Người rò rỉ thông tin có tên Fixed Focus Digital trên Weibo cho biết, nâng cấp chip sẽ là cải tiến duy nhất được xác nhận tại thời điểm này. iPhone 18e dự kiến sẽ sử dụng chip A20, khi chuyển từ quy trình sản xuất 3nm của iPhone 17e sang 2nm giúp cải thiện hiệu suất và hiệu quả. Nhà phân tích Ming-chi Kuo cũng cho biết, các mẫu iPhone tầm thấp ra mắt vào mùa xuân năm 2027 sẽ có RAM 9 GB, tăng từ 8 GB.

Còn với Digital Chat Station, nguồn tin này chỉ ra rằng iPhone 18e sẽ sở hữu màn hình OLED 6,12 inch với tần số quét 60 Hz và camera sau đơn 48 MP, cùng khả năng nâng cấp camera trước. Tuy nhiên, Fixed Focus Digital lại cho rằng iPhone 18e có thể sẽ có màn hình lớn hơn 6,3 inch và sử dụng chung pin 4.430 mAh với iPhone 18 tiêu chuẩn. Ngoài ra, iPhone 18e cũng được đồn đoán sẽ trang bị modem C2 của Apple, thay thế cho modem C1X trong mẫu hiện tại.

Engadget cho biết thêm, các tệp CAD này đến từ một nguồn cung ứng đã từng cung cấp thông tin chính xác về màu sắc của iPhone 17 và iPhone 18 Pro. Dự kiến, iPhone 18e được ra mắt cùng với iPhone 18 và iPhone Air 2 vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau.