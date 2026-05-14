Sử dụng điện thoại trước khi ngủ nguy hiểm hơn nhiều người dùng nghĩ

Thứ Năm, 07:00, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc sử dụng điện thoại trước giờ ngủ không chỉ khiến người dùng thức khuya hơn mà còn làm não bộ khó thư giãn và giảm chất lượng ngủ.

Nhiều người dùng tin rằng ánh sáng xanh từ điện thoại là “thủ phạm” chính khiến ngủ kém, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng vấn đề phức tạp hơn thế.

Theo bài viết của BGR, ánh sáng xanh đúng là có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học và làm giảm melatonin - hormone hỗ trợ giấc ngủ. Cụ thể, dẫn nguồn nghiên cứu từ Đại học Washington (Mỹ), bài viết cho thấy những người dùng màn hình trước khi ngủ có nguy cơ ngủ kém cao hơn 33% so với nhóm tránh thiết bị điện tử vào ban đêm.

su dung dien thoai truoc khi ngu nguy hiem hon nhieu nguoi dung nghi hinh anh 1
Mặc dù không phải là yếu tố duy nhất, nhưng việc sử dụng điện thoại trước khi ngủ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ

Mặc dù vậy, cường độ ánh sáng từ điện thoại thường thấp hơn nhiều so với ánh sáng ban ngày tự nhiên, có nghĩa đó không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, thay vì chỉ riêng ánh sáng xanh, nguyên nhân lớn hơn nằm ở thói quen sử dụng điện thoại trước giờ ngủ.

Cụ thể, việc lướt mạng xã hội, đọc tin tức căng thẳng hay xem nội dung kích thích có thể khiến não bộ khó thư giãn và làm người dùng thức khuya hơn dự định. Ngay cả khi chế độ Night Mode hoặc kính lọc ánh sáng xanh có thể giúp giảm ánh sáng bước sóng ngắn, hiệu quả cải thiện giấc ngủ vẫn còn gây tranh cãi.

Người dùng nên hình thành thói quen sử dụng điện thoại

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng ánh sáng xanh không hoàn toàn xấu. Ban ngày, ánh sáng xanh từ mặt trời giúp cơ thể tỉnh táo và đồng bộ đồng hồ sinh học. Vấn đề xuất hiện khi con người tiếp xúc với ánh sáng mạnh hoặc dùng điện thoại quá lâu vào ban đêm.

Ngoài ánh sáng, nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ như độ sáng màn hình, thời gian sử dụng, nội dung đang xem và thói quen sinh hoạt. Một số chuyên gia cho rằng việc trì hoãn giờ ngủ do mải dùng điện thoại còn gây hại nhiều hơn chính ánh sáng xanh.

Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, các chuyên gia khuyên nên:

  • Giảm dùng điện thoại ít nhất 30 phút trước khi ngủ.
  • Hạ độ sáng màn hình hoặc bật chế độ Night Mode vào buổi tối.
  • Tránh xem nội dung gây căng thẳng trước giờ ngủ.
  • Tiếp xúc nhiều với ánh sáng tự nhiên vào ban ngày để ổn định nhịp sinh học.
  • Giữ phòng ngủ tối và hạn chế thông báo điện thoại ban đêm.
CTV Kiến An/VOV.VN (lược dịch)
Theo BGR
