Apple muốn biến iPhone thành “cơn ác mộng” với trộm điện thoại

Tính năng này được Apple phát triển bằng cách tận dụng cảm biến gia tốc của iPhone để nhận diện những chuyển động đột ngột, cho phép thiết bị xác định khi nào nó bị giật. Khi phát hiện tình huống này, iPhone sẽ tự động khóa lại, ngăn chặn người khác truy cập vào dữ liệu cá nhân của người dùng.

Tính năng bảo mật mới của Apple có thể khiến iPhone bị trộm gần như vô dụng

Ngoài ra, dựa trên phân tích mã nguồn từ Apple cho thấy, tính năng mới còn theo dõi khoảng cách giữa iPhone và Apple Watch đã được ghép nối. Nếu hai thiết bị đột nhiên tách rời, đây sẽ là một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn.

Đây là một tính năng hoạt động dựa trên nguyên tắc tương tự như trong tính năng Theft Detection Lock trên Android. Nếu iPhone không kết nối với mạng Wi-Fi quen thuộc hoặc không ở vị trí nhận diện, như nhà hoặc văn phòng của người dùng, thiết bị sẽ coi đó là một tình huống trộm cắp tiềm tàng và tự động khóa lại, đồng thời hạn chế quyền truy cập vào các khu vực nhạy cảm.

Apple ngày càng tăng cường chống trộm cho iPhone

Trong những năm qua, Apple đã bổ sung nhiều tính năng nhằm bảo vệ chống trộm hiệu quả cho người dùng iPhone như Find My, Activation Lock và Bảo vệ Stolen Device Protection. Tuy nhiên, hầu hết các tính năng này đều trở nên kém hiệu quả nếu kẻ trộm lấy được iPhone khi nó vẫn đang mở khóa.

Tính năng phát hiện cướp giật trong tương lai của iPhone sẽ giống điện thoại Android?

Mặc dù có một khoảng thời gian trì hoãn bảo mật cho các thay đổi lớn về Apple ID, nhưng một chiếc iPhone đã mở khóa vẫn chứa nhiều dữ liệu nhạy cảm có thể bị lạm dụng. Tính năng mới hứa hẹn sẽ giúp khóa điện thoại trước khi kẻ trộm có cơ hội thực hiện hành vi xấu.

Hiện tại, chưa có thông tin về ngày phát hành chính thức nào được xác nhận đối với tính năng mới, tuy nhiên mã nguồn cho thấy tính năng này đang được phát triển tích cực. Người dùng hy vọng rằng nó sẽ được tích hợp trong bản cập nhật iOS 27 sắp tới, dự kiến sẽ được Apple công bố tại sự kiện WWDC 2026 vào tháng Sáu.