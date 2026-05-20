Google Tìm kiếm trải qua sự thay đổi lớn nhất trong 25 năm

Một trong những điểm nhấn quan trọng trên Google Tìm kiếm là việc tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini 3.5 Flash vào Chế độ AI của ứng dụng. Mô hình này hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, cho phép AI hoạt động hiệu quả hơn trong việc xử lý các yêu cầu phức tạp.

Google Tìm kiếm giờ đây được hỗ trợ bởi sức mạnh từ Gemini 3.5 Flash

Google cũng giới thiệu hộp tìm kiếm mới với tính năng Tìm kiếm Thông minh, sử dụng các công cụ AI tiên tiến để giúp người dùng thực hiện các tìm kiếm trực tuyến dễ dàng hơn. Hộp tìm kiếm này có thiết kế linh hoạt, giúp làm nổi bật các kết quả tìm kiếm và hỗ trợ nhiều định dạng đa phương tiện như văn bản, hình ảnh, video và tệp.

Google Tìm kiếm sắp “biết nghĩ” như con người

Ngoài ra, Google đã cải thiện khả năng duy trì liên tục trong các cuộc hội thoại, cho phép người dùng đặt câu hỏi tiếp theo từ Tóm tắt AI mà không mất đi ngữ cảnh trước đó. Mục tiêu của công ty là biến công cụ tìm kiếm thành một trợ lý thông minh hơn.

Một điểm đáng chú ý khác là sự ra mắt của các tác nhân thông tin mới, được hoạt động ngầm để theo dõi internet và cung cấp thông tin liên quan đến sở thích của người dùng. Ví dụ, chúng có thể tự động tìm kiếm căn hộ, theo dõi các mẫu giày mới hoặc cập nhật thông tin về tài chính và thể thao. Các tính năng này sẽ được cung cấp cho người dùng đăng ký Google AI Pro và Ultra vào cuối năm nay.

Người dùng giờ đây dễ dàng hỏi Google Tìm kiếm hơn

Cuối cùng, Google cũng đang phát triển tính năng Trí tuệ Cá nhân hóa trong Chế độ AI của Tìm kiếm. Tính năng này cho phép AI không chỉ hiểu thông tin chung mà còn cả ngữ cảnh cá nhân của người dùng, miễn là người dùng cho phép.

Người dùng có thể liên kết các ứng dụng như Gmail và Google Photos để nhận phản hồi phù hợp hơn với cuộc sống hàng ngày. Google cam kết rằng tính năng này sẽ được triển khai toàn cầu mà không cần đăng ký thuê bao, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và quyền kiểm soát cho người dùng. Ứng dụng Lịch cũng sẽ sớm được thêm vào danh sách các ứng dụng tương thích.