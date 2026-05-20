中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Google Tìm kiếm trải qua sự thay đổi lớn nhất trong 25 năm

Thứ Tư, 15:58, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Google vừa công bố nhiều cải tiến đáng chú ý cho công cụ Tìm kiếm, bên cạnh loạt khả năng hội thoại mới cho các ứng dụng của hãng, tại sự kiện I/O 2026 diễn ra hôm 19/10.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trên Google Tìm kiếm là việc tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini 3.5 Flash vào Chế độ AI của ứng dụng. Mô hình này hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, cho phép AI hoạt động hiệu quả hơn trong việc xử lý các yêu cầu phức tạp.

google tim kiem trai qua su thay doi lon nhat trong 25 nam hinh anh 1
Google Tìm kiếm giờ đây được hỗ trợ bởi sức mạnh từ Gemini 3.5 Flash

Google cũng giới thiệu hộp tìm kiếm mới với tính năng Tìm kiếm Thông minh, sử dụng các công cụ AI tiên tiến để giúp người dùng thực hiện các tìm kiếm trực tuyến dễ dàng hơn. Hộp tìm kiếm này có thiết kế linh hoạt, giúp làm nổi bật các kết quả tìm kiếm và hỗ trợ nhiều định dạng đa phương tiện như văn bản, hình ảnh, video và tệp.

Google Tìm kiếm sắp “biết nghĩ” như con người

Ngoài ra, Google đã cải thiện khả năng duy trì liên tục trong các cuộc hội thoại, cho phép người dùng đặt câu hỏi tiếp theo từ Tóm tắt AI mà không mất đi ngữ cảnh trước đó. Mục tiêu của công ty là biến công cụ tìm kiếm thành một trợ lý thông minh hơn.

Một điểm đáng chú ý khác là sự ra mắt của các tác nhân thông tin mới, được hoạt động ngầm để theo dõi internet và cung cấp thông tin liên quan đến sở thích của người dùng. Ví dụ, chúng có thể tự động tìm kiếm căn hộ, theo dõi các mẫu giày mới hoặc cập nhật thông tin về tài chính và thể thao. Các tính năng này sẽ được cung cấp cho người dùng đăng ký Google AI Pro và Ultra vào cuối năm nay.

google tim kiem trai qua su thay doi lon nhat trong 25 nam hinh anh 2
Người dùng giờ đây dễ dàng hỏi Google Tìm kiếm hơn

Cuối cùng, Google cũng đang phát triển tính năng Trí tuệ Cá nhân hóa trong Chế độ AI của Tìm kiếm. Tính năng này cho phép AI không chỉ hiểu thông tin chung mà còn cả ngữ cảnh cá nhân của người dùng, miễn là người dùng cho phép.

Người dùng có thể liên kết các ứng dụng như Gmail và Google Photos để nhận phản hồi phù hợp hơn với cuộc sống hàng ngày. Google cam kết rằng tính năng này sẽ được triển khai toàn cầu mà không cần đăng ký thuê bao, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và quyền kiểm soát cho người dùng. Ứng dụng Lịch cũng sẽ sớm được thêm vào danh sách các ứng dụng tương thích.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo 4gnews
Tag: Google Tìm kiếm tính năng mới Gemini 3.5 Flash Chế độ AI
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Google siết dung lượng lưu trữ miễn phí, chỉ tặng 5 GB cho người dùng mới
Google siết dung lượng lưu trữ miễn phí, chỉ tặng 5 GB cho người dùng mới

VOV.VN - Một thay đổi âm thầm từ Google có thể ảnh hưởng lớn tới người dùng mới khi dung lượng lưu trữ miễn phí bị giảm mạnh nếu không liên kết số điện thoại.

Google siết dung lượng lưu trữ miễn phí, chỉ tặng 5 GB cho người dùng mới

Google siết dung lượng lưu trữ miễn phí, chỉ tặng 5 GB cho người dùng mới

VOV.VN - Một thay đổi âm thầm từ Google có thể ảnh hưởng lớn tới người dùng mới khi dung lượng lưu trữ miễn phí bị giảm mạnh nếu không liên kết số điện thoại.

Google cảnh báo: Tin tặc sử dụng AI để tìm và tấn công lỗ hổng bảo mật
Google cảnh báo: Tin tặc sử dụng AI để tìm và tấn công lỗ hổng bảo mật

VOV.VN - Theo nhóm bảo mật GTIG của Google, các nhóm tin tặc tinh vi đang sử dụng công nghệ AI để tìm và tấn công các lỗ hổng bảo mật zero-day (chưa được vá).

Google cảnh báo: Tin tặc sử dụng AI để tìm và tấn công lỗ hổng bảo mật

Google cảnh báo: Tin tặc sử dụng AI để tìm và tấn công lỗ hổng bảo mật

VOV.VN - Theo nhóm bảo mật GTIG của Google, các nhóm tin tặc tinh vi đang sử dụng công nghệ AI để tìm và tấn công các lỗ hổng bảo mật zero-day (chưa được vá).

Google lên tiếng vụ Chrome âm thầm cài Gemini Nano 4GB
Google lên tiếng vụ Chrome âm thầm cài Gemini Nano 4GB

VOV.VN - Đại diện Google đã lên tiếng về những chỉ trích liên quan đến việc Chrome tự ý tải xuống mô hình AI có dung lượng 4GB vào thiết bị của người dùng.

Google lên tiếng vụ Chrome âm thầm cài Gemini Nano 4GB

Google lên tiếng vụ Chrome âm thầm cài Gemini Nano 4GB

VOV.VN - Đại diện Google đã lên tiếng về những chỉ trích liên quan đến việc Chrome tự ý tải xuống mô hình AI có dung lượng 4GB vào thiết bị của người dùng.

Trung Quốc đạt bước tiến mới về truyền tải điện không dây trong vũ trụ
Trung Quốc đạt bước tiến mới về truyền tải điện không dây trong vũ trụ

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc mới đây cho biết đã đạt bước tiến mới trong công nghệ trạm năng lượng Mặt Trời đặt trong không gian và truyền tải điện vi sóng không dây, bao gồm truyền tải điện năng ở mức kilowatt trên khoảng cách hơn 100 mét.

Trung Quốc đạt bước tiến mới về truyền tải điện không dây trong vũ trụ

Trung Quốc đạt bước tiến mới về truyền tải điện không dây trong vũ trụ

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc mới đây cho biết đã đạt bước tiến mới trong công nghệ trạm năng lượng Mặt Trời đặt trong không gian và truyền tải điện vi sóng không dây, bao gồm truyền tải điện năng ở mức kilowatt trên khoảng cách hơn 100 mét.

Trung Quốc khánh thành trung tâm đào tạo nghề quốc gia cho robot thông minh
Trung Quốc khánh thành trung tâm đào tạo nghề quốc gia cho robot thông minh

VOV.VN - Một trung tâm thí điểm quốc gia về ứng dụng robot thông minh đã khánh thành hôm 16/5 tại Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Trung Quốc khánh thành trung tâm đào tạo nghề quốc gia cho robot thông minh

Trung Quốc khánh thành trung tâm đào tạo nghề quốc gia cho robot thông minh

VOV.VN - Một trung tâm thí điểm quốc gia về ứng dụng robot thông minh đã khánh thành hôm 16/5 tại Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm