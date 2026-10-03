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Cavaillès:

102 năm từ thương hiệu chăm sóc cơ thể tại Pháp đến lựa chọn của phụ nữ hiện đại

Thứ Bảy, 15:20, 03/10/2026
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VOV.VN - Khi thị trường dược mỹ phẩm tràn ngập các thông điệp làm đẹp nhanh, sự bền bỉ của một thương hiệu chăm sóc cơ thể tồn tại qua một thế kỷ đặt ra một câu hỏi thú vị về tiêu chuẩn lựa chọn của phụ nữ hiện đại: Điều gì giữ chân người dùng ở lại lâu dài với một sản phẩm thiết yếu mỗi ngày?

Từ thương hiệu lâu đời đến triết lý chăm sóc cơ thể

Thị trường chăm sóc cá nhân đang thay đổi khi người tiêu dùng không còn chỉ quan tâm đến khả năng làm sạch hay cảm giác tức thời sau khi sử dụng. Thành phần, nguồn gốc sản phẩm, mức độ phù hợp với làn da và tiêu chuẩn phát triển ngày càng trở thành những yếu tố được cân nhắc trong quyết định mua hàng.

Tại Pháp, Cavaillès đã có 102 năm hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc cơ thể, phát triển các sản phẩm hướng đến nhu cầu chăm sóc làn da và vùng nhạy cảm. Trong hành trình đó, thương hiệu duy trì định hướng chú trọng sự dịu nhẹ và khả năng tôn trọng đặc tính tự nhiên của làn da.

102 nam tu thuong hieu cham soc co the tai phap den lua chon cua phu nu hien dai hinh anh 1
Các sản phẩm chăm sóc cơ thể của thương hiệu Cavaillès. Ảnh: Sagen

Cách tiếp cận này cũng được thể hiện qua danh mục sản phẩm của Cavaillès, từ dung dịch vệ sinh, bọt vệ sinh đến các sản phẩm chăm sóc cơ thể. Thay vì xem mỗi sản phẩm là một nhu cầu riêng lẻ, thương hiệu hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái phục vụ các bước chăm sóc cá nhân hằng ngày.

Khi chăm sóc cá nhân trở thành một phần của trải nghiệm sống

Với phụ nữ hiện đại, chăm sóc cơ thể không chỉ là một thao tác vệ sinh mà ngày càng trở thành một phần của trải nghiệm cá nhân. Từ thói quen hằng ngày đến những giai đoạn cơ thể có sự thay đổi về sinh lý, nhu cầu lựa chọn sản phẩm phù hợp cũng trở nên cụ thể hơn.

Trong đó, nhóm sản phẩm chăm sóc vùng nhạy cảm, người dùng có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến công thức, cảm giác khi sử dụng và mức độ phù hợp với đặc tính của cơ thể. Đây là những sản phẩm có tần suất sử dụng thường xuyên, do đó trải nghiệm lâu dài có thể trở thành yếu tố quan trọng bên cạnh công dụng làm sạch.

102 nam tu thuong hieu cham soc co the tai phap den lua chon cua phu nu hien dai hinh anh 2
Cavaillès quan tâm đến trải nghiệm lâu dài của người tiêu dùng. Ảnh: Sagen

Theo định hướng của Cavaillès, việc chăm sóc cơ thể cần được nhìn nhận trong tổng thể nhu cầu của người dùng thay vì chỉ tập trung vào một công dụng tức thời. Sự thay đổi này cũng phản ánh xu hướng tiêu dùng rộng hơn, khi người dùng ngày càng chủ động tìm hiểu thành phần, nguồn gốc và cách sử dụng trước khi lựa chọn sản phẩm.

Giá trị thương hiệu được xây dựng qua thời gian

Một thương hiệu có lịch sử lâu đời không đồng nghĩa với việc có thể duy trì vị trí trên thị trường mà không thay đổi. Ngược lại, 102 năm phát triển đặt ra yêu cầu liên tục thích ứng với những tiến bộ trong khoa học, công nghệ cũng như sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng.

Với Cavaillès, di sản thương hiệu được đặt cạnh những yêu cầu mới của thị trường: sản phẩm cần phù hợp với nhu cầu chăm sóc cá nhân hiện đại, đồng thời mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định trong đời sống hằng ngày.

“Với những sản phẩm được sử dụng thường xuyên, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sự phù hợp lâu dài thay vì chỉ một trải nghiệm tức thời”, đại diện Cavaillès chia sẻ.

Từ Pháp đến thị trường Việt Nam

Hành trình của Cavaillès tại thị trường Việt Nam cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý: giá trị của thương hiệu lâu đời cần được chuyển hóa thành những trải nghiệm phù hợp với người tiêu dùng hiện tại, thay vì chỉ dựa vào yếu tố lịch sử.

Sau 102 năm, câu chuyện của Cavaillès vì thế không chỉ nằm ở tuổi đời của một thương hiệu Pháp, mà còn ở khả năng duy trì và làm mới một triết lý chăm sóc cơ thể trước những thay đổi của thị trường.

Trong giai đoạn tiếp theo, khi người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn và đồng thời cũng chủ động hơn trong việc tìm hiểu sản phẩm, những yếu tố như nguồn gốc, thành phần, mức độ phù hợp và trải nghiệm sử dụng sẽ tiếp tục định hình cách họ lựa chọn các sản phẩm chăm sóc cá nhân mỗi ngày.

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CTV An An/VOV.VN
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