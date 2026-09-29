English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sau tuổi 50, ngủ ít hay nhiều dễ tăng cân hơn?

Thứ Ba, 15:08, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau tuổi 50, giấc ngủ thường thay đổi, dễ chập chờn, tỉnh giấc hoặc thức sớm. Ngủ đủ và chất lượng giúp cơ thể phục hồi, hỗ trợ chuyển hóa, kiểm soát cân nặng và duy trì sức khỏe làn da.

Thiếu ngủ có thể khiến cơ thể dễ tăng cân

Thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến hormone kiểm soát đói, no như ghrelin và leptin, khiến một số người dễ đói, thèm ăn và lựa chọn thực phẩm giàu năng lượng. Mệt mỏi cũng làm giảm vận động, trong khi sau tuổi 50, khối lượng cơ và mức tiêu hao năng lượng thay đổi, có thể làm tăng nguy cơ tăng cân. Tuy nhiên, một đêm ngủ ít không gây tăng cân ngay; đáng lưu ý là thiếu ngủ kéo dài kết hợp ăn dư năng lượng, ít vận động. Ngủ đủ còn hỗ trợ phục hồi cơ thể, miễn dịch, chuyển hóa, chức năng não và hàng rào bảo vệ da, nhưng không thể ngăn lão hóa tự nhiên.

sau tuoi 50, ngu it hay nhieu de tang can hon hinh anh 1
 Sau tuổi 50, giấc ngủ thường thay đổi, dễ chập chờn, tỉnh giấc hoặc thức sớm

Người trên 50 tuổi nên ngủ bao nhiêu giờ mỗi ngày?

Phần lớn người trưởng thành nên ngủ 7-9 giờ mỗi đêm; người từ 65 tuổi trở lên thường cần khoảng 7-8 giờ. Nhu cầu thực tế tùy từng người, nhưng nên duy trì giờ ngủ, thức tương đối ổn định và hạn chế thức khuya. Ngủ quá nhiều cũng không đồng nghĩa với tốt hơn; thời gian ngủ kéo dài có thể liên quan đến một số vấn đề sức khỏe hoặc là dấu hiệu của bệnh lý tiềm ẩn.

Cách cải thiện giấc ngủ và kiểm soát cân nặng sau tuổi 50

Người trên 50 tuổi nên giữ giờ ngủ, thức ổn định, hạn chế caffeine cuối ngày, tránh thiết bị điện tử trước khi ngủ và duy trì phòng ngủ yên tĩnh, tối, dễ chịu. Vận động ban ngày giúp ngủ tốt, duy trì cơ bắp và kiểm soát cân nặng; nếu ngủ trưa, nên ngủ vừa phải và không quá muộn. Nếu thường xuyên khó ngủ, tỉnh giấc, ngáy to, ngưng thở khi ngủ hoặc vẫn mệt dù ngủ đủ, nên đi khám để tìm nguyên nhân.

dinh-duong_1.jpg

Sau tuổi 50, ăn thế nào để giữ dáng, khỏe lâu?

VOV.VN - Sau tuổi 50, quá trình trao đổi chất chậm lại, khối lượng cơ suy giảm khiến việc duy trì vóc dáng khó khăn hơn. Chế độ ăn cân đối, lựa chọn thực phẩm phù hợp kết hợp vận động hợp lý giúp kiểm soát cân nặng và duy trì thể lực.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sau tuổi 50, ăn gì để xương khớp vẫn dẻo dai?
Sau tuổi 50, ăn gì để xương khớp vẫn dẻo dai?

VOV.VN - Sau tuổi 50, mật độ xương và khối lượng cơ có xu hướng giảm, vì vậy chế độ ăn đủ canxi, vitamin D, protein cùng vận động phù hợp giúp duy trì hệ cơ xương khỏe mạnh.

Sau tuổi 50, ăn gì để xương khớp vẫn dẻo dai?

Sau tuổi 50, ăn gì để xương khớp vẫn dẻo dai?

VOV.VN - Sau tuổi 50, mật độ xương và khối lượng cơ có xu hướng giảm, vì vậy chế độ ăn đủ canxi, vitamin D, protein cùng vận động phù hợp giúp duy trì hệ cơ xương khỏe mạnh.

Qua tuổi 50, ăn gì để tóc bớt rụng, chậm bạc?
Qua tuổi 50, ăn gì để tóc bớt rụng, chậm bạc?

VOV.VN - Sau tuổi 50, tóc thường mỏng, thưa, dễ rụng và bạc hơn do lão hóa, di truyền, thay đổi nội tiết và tình trạng dinh dưỡng. Dù không thể ngăn hoàn toàn tóc bạc hay rụng tóc bằng thực phẩm, chế độ ăn đủ chất có thể hỗ trợ nang tóc khỏe mạnh.

Qua tuổi 50, ăn gì để tóc bớt rụng, chậm bạc?

Qua tuổi 50, ăn gì để tóc bớt rụng, chậm bạc?

VOV.VN - Sau tuổi 50, tóc thường mỏng, thưa, dễ rụng và bạc hơn do lão hóa, di truyền, thay đổi nội tiết và tình trạng dinh dưỡng. Dù không thể ngăn hoàn toàn tóc bạc hay rụng tóc bằng thực phẩm, chế độ ăn đủ chất có thể hỗ trợ nang tóc khỏe mạnh.

Những rắc rối về tình dục ở nam giới sau tuổi 50
Những rắc rối về tình dục ở nam giới sau tuổi 50

VOV.VN - Cả hai vợ chồng tôi đã bước vào lứa tuổi 50. Chúng tôi đã có 3 đứa con. Trong khi vợ hồi xuân, tôi thấy mình đuối sức, sợ không đáp ứng được nhu cầu của vợ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và đưa lời khuyên giúp lý giải vấn đề cho người đàn ông đang băn khoăn.

Những rắc rối về tình dục ở nam giới sau tuổi 50

Những rắc rối về tình dục ở nam giới sau tuổi 50

VOV.VN - Cả hai vợ chồng tôi đã bước vào lứa tuổi 50. Chúng tôi đã có 3 đứa con. Trong khi vợ hồi xuân, tôi thấy mình đuối sức, sợ không đáp ứng được nhu cầu của vợ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và đưa lời khuyên giúp lý giải vấn đề cho người đàn ông đang băn khoăn.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe