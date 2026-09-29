Sau tuổi 50, ngủ ít hay nhiều dễ tăng cân hơn?

Thiếu ngủ có thể khiến cơ thể dễ tăng cân

Thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến hormone kiểm soát đói, no như ghrelin và leptin, khiến một số người dễ đói, thèm ăn và lựa chọn thực phẩm giàu năng lượng. Mệt mỏi cũng làm giảm vận động, trong khi sau tuổi 50, khối lượng cơ và mức tiêu hao năng lượng thay đổi, có thể làm tăng nguy cơ tăng cân. Tuy nhiên, một đêm ngủ ít không gây tăng cân ngay; đáng lưu ý là thiếu ngủ kéo dài kết hợp ăn dư năng lượng, ít vận động. Ngủ đủ còn hỗ trợ phục hồi cơ thể, miễn dịch, chuyển hóa, chức năng não và hàng rào bảo vệ da, nhưng không thể ngăn lão hóa tự nhiên.

Sau tuổi 50, giấc ngủ thường thay đổi, dễ chập chờn, tỉnh giấc hoặc thức sớm

Người trên 50 tuổi nên ngủ bao nhiêu giờ mỗi ngày?

Phần lớn người trưởng thành nên ngủ 7-9 giờ mỗi đêm; người từ 65 tuổi trở lên thường cần khoảng 7-8 giờ. Nhu cầu thực tế tùy từng người, nhưng nên duy trì giờ ngủ, thức tương đối ổn định và hạn chế thức khuya. Ngủ quá nhiều cũng không đồng nghĩa với tốt hơn; thời gian ngủ kéo dài có thể liên quan đến một số vấn đề sức khỏe hoặc là dấu hiệu của bệnh lý tiềm ẩn.

Cách cải thiện giấc ngủ và kiểm soát cân nặng sau tuổi 50

Người trên 50 tuổi nên giữ giờ ngủ, thức ổn định, hạn chế caffeine cuối ngày, tránh thiết bị điện tử trước khi ngủ và duy trì phòng ngủ yên tĩnh, tối, dễ chịu. Vận động ban ngày giúp ngủ tốt, duy trì cơ bắp và kiểm soát cân nặng; nếu ngủ trưa, nên ngủ vừa phải và không quá muộn. Nếu thường xuyên khó ngủ, tỉnh giấc, ngáy to, ngưng thở khi ngủ hoặc vẫn mệt dù ngủ đủ, nên đi khám để tìm nguyên nhân.