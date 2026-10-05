Ba hàng ghế, 450 km mỗi lần sạc: VF MPV 7 theo kịp nhịp đi lại của gia đình

Chiều dài cơ sở 2.840 mm: Một khoang cabin, nhiều cách sắp xếp

Sáng ngày thường, trên xe có thể chỉ có bố mẹ và hai con. Xe ghé cổng trường rồi rẽ sang văn phòng. Đến thứ Bảy, ông bà ngồi cùng, hàng ghế cuối được dùng tới, còn khoang sau phải chứa thêm vali, xe đẩy và quà về quê. Ở gia đình nhiều thế hệ, số người và lượng đồ đạc hiếm khi giống nhau giữa hai chuyến đi.

Bởi vậy, một chiếc MPV thực sự hữu ích khi có thể đổi công năng nhanh: nhường tối đa cho người ngồi lúc cả nhà cùng đi, và lấy lại diện tích cho đồ đạc khi cần chở nhiều.

Trên VF MPV 7, sự linh hoạt ấy bắt đầu từ khoảng cách 2.840 mm giữa hai trục bánh, nằm trong thân xe dài 4.740 mm. Quãng giữa hai trục đủ dài để bố trí ba hàng ghế, đồng thời chia không gian giữa các vị trí ngồi cân đối hơn. Người chuyển lên từ sedan hay SUV 5 chỗ vì thế có nhiều hơn hai chiếc ghế rộng rãi.

Khi cả nhà cùng đi, ba hàng ghế cung cấp đủ chỗ cho các thành viên. Nếu xe chỉ chở bốn hoặc năm người, những ghế không sử dụng có thể được điều chỉnh để mở rộng không gian chứa hành lý, xe đẩy trẻ em hoặc các vật dụng cồng kềnh.

Nhờ không bị gò vào một cấu hình duy nhất, cùng một chiếc VF MPV 7 có thể lần lượt đưa con đến lớp buổi sáng, chở đồ siêu thị buổi chiều và đón thêm ông bà cho chuyến về quê cuối tuần. Cả nhà không phải cân nhắc bớt người hay bớt đồ.

Khoảng sáng gầm 185 mm tiếp tục mở rộng phạm vi sử dụng. Với thông số này, người lái bớt dè dặt khi qua gờ giảm tốc, đoạn đường đang thi công hay lối lên xuống có độ dốc.

Hàng ghế nào cũng dễ chịu trên chặng dài

Khoang xe nhiều chỗ sẽ thêm ý nghĩa khi hành khách không thấy mỏi sau vài giờ trên đường. Điều này càng cần được chú ý với chiếc xe thường chở người cao tuổi và trẻ em.

VF MPV 7 dùng hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết. Kết cấu phía sau giúp bánh xe phản ứng linh hoạt hơn với gờ, ổ gà hay mặt đường thay đổi đột ngột, nhờ vậy rung động truyền vào khoang hành khách được giảm bớt. Suốt nhiều giờ di chuyển, sự ổn định đó giúp người ngồi ở hàng ghế đầu, giữa hay cuối đều có thể trò chuyện, nghỉ ngơi hoặc chợp mắt.

Về sức mạnh, mô-tơ điện cho công suất tối đa 150 kW và mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Lực kéo có ngay từ những vòng quay đầu, giúp xe giữ được nhịp tăng tốc khi chở đủ người cùng hành lý. Nhờ đó, việc chuyển làn, vượt xe hay lên dốc trên đường về quê nhẹ nhàng hơn với người cầm lái.

Quãng đường 450 km mỗi lần sạc đầy cho phép cả nhà di chuyển liên tục quãng đường xa, thay vì cắt lịch trình thành nhiều đoạn chỉ để tìm chỗ sạc.

Việc sở hữu xe cũng nhẹ nhàng hơn với chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, mang lại quyền lợi ưu đãi tới 9% giá niêm yết. Với những gia đình đang tính rời chiếc xe nhỏ để lên một mẫu MPV nhiều chỗ, khoản ưu đãi này giúp kế hoạch sớm thành hiện thực.

Nhiều chỗ cho người, dư chỗ cho đồ, êm và khỏe trên đường trường, VF MPV 7 là một chiếc xe “7 chỗ đúng nghĩa” cho những gia đình nhiều thế hệ.