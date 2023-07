Cyber Security – Ngành được sinh viên công nghệ thông tin lựa chọn

Trước tốc độ phát triển vượt bậc của công nghệ và mạng Internet, An ninh mạng luôn là mối quan tâm hàng đầu đối với nhiều tổ chức chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân trên toàn thế giới. Tuy nhiên, có tới 40% các doanh nghiệp thừa nhận sự khan hiếm nhân lực an ninh mạng có trình độ đạt yêu cầu. Với mức thu nhập cao cùng tiềm năng phát triển trong tương lai đã chứng minh an ninh mạng là lĩnh vực đang được săn đón.

Sáng ngày 1/7/2023 vừa qua, được sự ủng hộ từ Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc Gia NIC – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD phối hợp cùng USAID WISE, Cisco Networking Academy đã tổ chức thành công sự kiện Tech Sharing: Cyber Security - Cơ hội và thách thức trong thời đại số. Lộ trình để trở thành chuyên gia an ninh mạng".

Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động truyền thông trong Chương trình Đào tạo Giảng viên Học viện Mạng Cisco dành cho các trường Cao đẳng/ Đai học trên toàn quốc thuộc khuôn khổ Hoạt động “Nguồn nhân lực cho Đổi mới sáng tạo – Hệ sinh thái khởi nghiệp” (USAID WISE).

Sự kiện diễn ra với hình thức trực tuyến và đã thu hút gần 300 sinh viên và nhân sự thuộc các doanh nghiệp quan tâm tham dự.

Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên, các nhân sự IT tại doanh nghiệp.

An ninh mạng là một trong những vấn đề được quan tâm nhất của thế giới kỹ thuật số đang phát triển với tốc độ chóng mặt.

Chúng ta đang bước vào “Kỷ nguyên vàng” của an ninh mạng. Hàng loạt các sản phẩm bảo mật ưu việt với khả năng tích hợp các công nghệ mới như AI – ML, Cloud, SaaS được tung ra thị trường. Thực tế cho thấy, an ninh mạng đang trở thành một trong những thách thức của thời đại mới khi mọi hoạt động trên các lĩnh vực từ kinh tế, xã hội đến chính trị đều phụ thuộc vào sự vận hành của máy tính và các thiết bị có kết nối internet. Trong khi, số vụ tấn công mạng phát triển nhanh chóng cả về hình thức và quy mô.

Tính đến tháng 6/2023, số lượng tấn công an ninh mạng trong nửa năm vào các hệ thống của Việt Nam là 5.100 vụ việc. Các hacker ngày càng tinh vi trong đánh cắp dữ liệu từ các doanh nghiệp, cơ quan quản lý hành chính. Mặt khác, hành vi phát tán mã độc tống tiền, đòi tiền chuộc để mở khóa các tập tin đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.

Công nghệ đóng vai trò then chốt, nhưng con người mới là yếu tố quyết định

Công nghệ là vũ khí tối thượng nhất để chống lại các mối đe dọa. Nhưng bản thân công nghệ thì chưa đủ để chống lại các nguy cơ, mà chính kỹ năng của con người mới là chìa khóa cho vấn đề này.

Anh Vũ Thành Công – Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Nessar Việt Nam chia sẻ tại sự kiện “Là một cá nhân, bạn cần có những kiến thức để phòng tránh được những mối đe dọa từ nó trong đời sống. Đặc biệt là đối với các bạn Sinh viên đang theo ngành CNTT đòi hỏi phải am hiểu sâu sắc để tạo ra các hệ thống, phần mềm an toàn, bảo mật cho người dùng. Tại các doanh nghiệp, Các công cụ an ninh mạng thường phức tạp và đòi hỏi về việc phải đào tạo lại nguồn nhân lực, kể cả ở cấp lãnh đạo cao nhất”

Anh Vũ Thành Công demo thực tế 1 số Phương thức tấn công cùng như đưa ra những giải pháp về An ninh mạng tới các bạn sinh viên.

Với nhu cầu bảo mật ngày càng cao của các tổ chức, doanh nghiệp, An ninh mạng không chỉ là vấn đề riêng của lĩnh vực CNTT mà là của rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay số lượng và chất lượng nguồn nhân lực của ngành này còn chưa cao.

Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp ngành An ninh mạng là rất lớn, vì hệ thống này đang thiếu nguồn nhân lực trên thị trường. Sinh viên học an ninh mạng sẽ có các kiến ​​thức chuyên môn và kỹ năng để tham gia vào các vị trí nghề nghiệp an ninh mạng như: Kỹ sư bảo mật Hệ thống, Kiểm thử xâm nhập, Giám sát An toàn Thông tin, Tư vấn Bảo mật, Chuyên viên phản hồi sự cố, Lập trình viên phát triển phần mềm bảo mật…

Anh Nguyễn Tuấn Anh - Phó phòng Bảo mật, Trung tâm An Ninh Mạng, Công ty Cổ phần FPT Telecom chia sẻ về định hướng nghề nghiệp cho sinh viên CNTT trong ngành An ninh mạng hiện nay.

Sở hữu chứng chỉ chuyên ngành An ninh mạng - một bước khởi đầu tuyệt vời cho các bạn sinh viên

An ninh mạng không giống như các công việc bình thường mà đòi hỏi sự tận tụy và nhiều nỗ lực để bắt kịp những phát triển mới nhất trong ngành. Những người làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng phải luôn trong trạng thái sẵn sàng làm việc và tìm tòi ngay lập tức dù chỉ một dấu hiệu bất ngờ nhen nhóm.

Chia sẻ với các bạn sinh viên, thầy Trần Hoàng Bách - trưởng bộ môn Mạng - Hệ thống , Chương trình học viện Công nghệ BKACAD cho biết, ngay từ bây giờ, các bạn sinh viên nhóm ngành IT nên có sự chuẩn bị chu đáo để nắm bắt các cơ hội nghề nghiệp trong tương lai nói chung và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Cyber security nói riêng: Xác định mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh rõ ràng; lên một lộ trình nghề nghiệp cụ thể và bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu, học tập ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt, các bạn sinh viên có thể tìm hiểu, học tập và thi các chứng chỉ quốc tế về Cyber security phù hợp. Điều cuối cùng, để tạo ấn tượng với các nhà tuyển dụng, các bạn sinh viên nên bắt đầu xây dựng một Profile hoặc CV thật chuyên nghiệp và liên tục cập nhật.

Thầy Trần Hoàng Bách - trưởng bộ môn Mạng - Hệ thống , Chương trình học viện Công nghệ BKACAD chia sẻ về các khóa học, chứng chỉ về Cyber Security

CNTT nói chung và ngành Security nói riêng, vẫn luôn là ngành học thu hút các bạn trẻ kiên trì và sáng tạo. Do nhu cầu nhân lực ngày càng cao hiện nay, ngành CNTT trở nên có sức hấp dẫn và lôi cuốn nhiều người theo học và làm việc. Ngành nghề nào cũng có những thuận lợi và khó khăn nhưng nếu các bạn có đam mê, trách nhiệm và chấp nhận đương đầu với thử thách thì chắc chắn sẽ làm được. Bởi không có thành công nào là không đi qua chông gai. Hãy cứ công hiến hết mình thành công sẽ theo đuổi bạn.