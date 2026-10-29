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PC Quảng Ngãi hiện đại hóa lưới điện bằng hệ thống thiết bị đóng cắt thông minh

Thứ Năm, 19:05, 29/10/2026
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VOV.VN - Công ty Điện lực Quảng Ngãi (đơn vị thành viên của EVNCPC) vừa hoàn thành đưa vào vận hành hàng loạt thiết bị đóng cắt, phân đoạn và điều khiển từ xa trên hệ thống lưới điện trung áp, thúc đẩy lộ trình tự động hóa và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Ngãi tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết bị đóng cắt và điều khiển từ xa trên lưới điện toàn tỉnh. Việc đưa vào sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại giúp thu hẹp phạm vi mất điện khi xảy ra sự cố, nâng cao chất lượng điện năng phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Tại các khu vực trọng yếu, Công ty triển khai lắp đặt mới và thay thế nhiều dòng thiết bị đóng cắt tiên tiến như máy cắt tự đóng lại (Recloser), cầu dao phụ tải (LBS) và dao cách ly (DCL) trên hệ thống đường dây 22kV. Điển hình như tại khu vực Bình Sơn, đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 trong tháng 9 với việc đưa vào sử dụng 12 thiết bị đóng cắt, gồm 02 Recloser, 9 cầu dao phục tải và di dời 1 cầu dao phụ tải. Việc hoàn thành khối lượng này giúp đẩy nhanh tiến độ giải giảm tồn kho vật tư quý III/2026.

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Nhân viên điện lực thi công lắp đặt LBS PĐ Trần Kỳ Phong tại Bình Sơn

Tại khu vực phía Tây tỉnh, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã hoàn tất thi công và đóng điện dự án "Bổ sung thiết bị đóng cắt, phân đoạn và điều khiển từ xa khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi năm 2026" vào ngày 04/10/2026. Các hạng mục được đầu tư tập trung tại nhiều vị trí đường dây quan trọng như tuyến đi Trạm biến áp trung tâm xã Đăk Kan, tuyến mạch kép Đăk Tô - Ngọc Hồi và trục đường dây cấp điện cho khu vực Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Đồng thời, hệ thống cầu dao phụ tải cũng được lắp đặt thay thế cho thiết bị cắt điện truyền thống (FCO) tại khu vực Ngọc Thư để tăng tính linh hoạt khi vận hành.

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Nhân viên Điện lực lắp đặt thiết bị đóng cắt trên lưới điện tuyến mạch kép Đăk Tô - Ngọc Hồi và trục đường dây cấp điện cho khu vực Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y

Hệ thống thiết bị mới kết nối điều khiển từ xa cho phép lực lượng điều độ giám sát tình trạng vận hành và thực hiện thao tác ngay khi lưới điện xuất hiện diễn biến bất thường. Nhờ đó, việc phân đoạn và cô lập điểm sự cố được thực hiện nhanh chóng, chính xác, hỗ trợ chuyển phương thức cấp điện kịp thời cho các khu vực lân cận không bị ảnh hưởng.

Việc hoàn thành đúng tiến độ các hạng mục lắp đặt thiết bị đóng cắt thông minh tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình tự động hóa lưới điện của Công ty Điện lực Quảng Ngãi, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, liên tục và ổn định.

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Công ty Điện lực Quảng Ngãi (EVNCPC) diễn tập phòng cháy chữa cháy

VOV.VN - Công ty Điện lực Quảng Ngãi (EVNCPC) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại sân Nhà điều hành sản xuất của Công ty, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó sự cố cho người lao động.

Nguyễn Tuân/VOV-miền Trung
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