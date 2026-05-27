Tổ chức Tuần lễ kết nối tiêu thụ nông sản và OCOP Hải Phòng

Thứ Tư, 17:17, 27/05/2026
VOV.VN - Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM - Saigon Co.op phối hợp cùng Sở Công thương Hải Phòng và các đơn vị tổ chức “Lễ khởi hành đưa Vải Thanh Hà vào hệ thống siêu thị thuộc Saigon Co.op” tại Co.opmart Hải Phòng. Từ đây, 300 tấn vải đặc sản Hải Phòng được vận chuyển đến hơn 800 điểm bán khắp cả nước.

Dịp này, Saigon Co.op cũng tổ chức “Tuần lễ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, OCOP Hải Phòng”, góp phần quảng bá đặc sản vùng miền, mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương và tăng cường kết nối hàng Việt với thị trường tiêu dùng hiện đại.

Ông Dương Minh Quang phát biểu tại lễ khởi hành tiêu thụ Vải Thanh Hà năm 2026

Nhiều năm qua, Saigon Co.op luôn đồng hành cùng địa phương, hợp tác xã và nhà vườn thông qua các chương trình kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và phát triển hàng Việt. Với hệ thống phân phối rộng khắp gồm Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife, Co.op Smile, Cheers, Co.op Online… Saigon Co.op từng bước trở thành cầu nối trực tiếp giữa vùng sản xuất và người tiêu dùng trên cả nước.

Các sản phẩm OCOP tiêu biểu được giới thiệu nổi bật tại Co.opmart Hải Phòng trong khuôn khổ chương trình

Theo kế hoạch, Saigon Co.op sẽ đưa 300 tấn vải Thanh Hà vào phân phối trong hệ thống trên toàn quốc. Ngay từ đầu vụ, sản phẩm được đưa lên kệ tại nhiều điểm bán nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trái cây tươi trong mùa hè. Đồng thời, Saigon Co.op phối hợp cùng địa phương và nhà cung cấp triển khai đồng bộ các khâu thu mua, vận chuyển và bảo quản để rút ngắn thời gian đưa hàng từ vùng trồng đến tay người tiêu dùng, góp phần giữ độ tươi ngon và nâng cao hiệu quả tiêu thụ trong mùa vụ cao điểm.

Đại diện Saigon Co.op cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà cung cấp thực hiện nghi thức ký kết hợp tác tiêu thụ nông sản, hàng OCOP Hải Phòng.

Từ nay đến ngày 10/06/2026, hệ thống triển khai chương trình ưu đãi giảm giá đến 20% cho mặt hàng vải Thanh Hà nhằm kích cầu tiêu dùng và tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận đặc sản địa phương trong mùa hè.

Đại diện Saigon Co.op cùng lãnh đạo thành phố Hải Phòng tham quan khu trưng bày đặc sản địa phương và các sản phẩm OCOP tiêu biểu trong khuôn khổ chương trình.

Bên cạnh vải Thanh Hà, Saigon Co.op ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương nhằm mở rộng cơ hội kết nối tiêu thụ, đưa các sản phẩm đặc trưng của Hải Phòng tiếp cận thị trường hiện đại. Trong khuôn khổ “Tuần lễ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, OCOP Hải Phòng”, từ ngày 27/05 – 31/05/2026, hàng trăm đặc sản và sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương được giới thiệu đến khách hàng hệ thống Saigon Co.op. Song song đó, nhiều điểm bán tăng cường không gian quảng bá đặc sản Hải Phòng, tổ chức dùng thử sản phẩm và giới thiệu câu chuyện vùng trồng, qua đó gia tăng trải nghiệm mua sắm gắn với nông sản Việt.

Đại diện Saigon Co.op trao đổi, kết nối hợp tác cùng doanh nghiệp và hợp tác xã Hải Phòng trong khuôn khổ hội nghị cung cầu.

Phát biểu tại chương trình, ông Dương Minh Quang – Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết: “Saigon Co.op mong muốn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa vùng sản xuất và thị trường tiêu dùng hiện đại, góp phần đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước. Đồng hành cùng đặc sản Hải Phòng nói chung và vải Thanh Hà nói riêng cũng là một phần trong định hướng lâu dài của Saigon Co.op nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản Việt, lan tỏa hàng Việt chất lượng và tạo thêm cơ hội phát triển bền vững cho kinh tế địa phương.”

Không gian trưng bày đa dạng các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền tại hệ thống bán lẻ Saigon Co.op.

Trong khuôn khổ sự kiện, Saigon Co.op cũng phối hợp tổ chức hội nghị kết nối cung cầu giữa hệ thống bán lẻ với doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà cung cấp tại Hải Phòng nhằm mở rộng cơ hội hợp tác lâu dài ở nhiều nhóm ngành hàng trong thời gian tới.

Vải Thanh Hà được trưng bày nổi bật tại hệ thống Co.opmart với chương trình ưu đãi giảm giá

Thông qua các chương trình kết nối cung cầu và hỗ trợ tiêu thụ theo mùa vụ, nhiều đặc sản vùng miền đã có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trên cả nước. Trong thời gian tới, Saigon Co.op sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá và tiêu thụ nông sản Việt trên toàn hệ thống, góp phần lan tỏa sản phẩm OCOP, thúc đẩy hàng Việt và đồng hành cùng sự phát triển của kinh tế nội địa.

CTV Phương Hà/VOV.VN
