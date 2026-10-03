VOV.VN - Một trong những bí quyết giúp Bia Hơi Hà Nội trở nên độc đáo và ghi dấu ấn trong tâm trí người yêu bia đến từ chủng men nguyên bản từ năm 1890. Qua hàng thập kỷ, chủng men ấy vẫn được lưu giữ, kết hợp cùng nguyên liệu thượng hạng và công nghệ làm lạnh sâu tạo nên vị bia trứ danh đắm say bao thế hệ.
Hanoi Premium – Tinh hoa chất lượng, tự hào thương hiệu Việt
Thứ Bảy, 17:46, 03/10/2026
VOV.VN - Với hình ảnh hiện đại, sang trọng cùng thông điệp về chất lượng và bề dày truyền thống, Hanoi Premium khẳng định dấu ấn của một thương hiệu Việt, hướng tới chuẩn mực và vị thế mới trên thị trường.