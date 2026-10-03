Hanoi Premium – Tinh hoa chất lượng, tự hào thương hiệu Việt

Chủng men nguyên bản - Giữ trọn hương vị trăm năm Bia hơi Hà Nội

VOV.VN - Một trong những bí quyết giúp Bia Hơi Hà Nội trở nên độc đáo và ghi dấu ấn trong tâm trí người yêu bia đến từ chủng men nguyên bản từ năm 1890. Qua hàng thập kỷ, chủng men ấy vẫn được lưu giữ, kết hợp cùng nguyên liệu thượng hạng và công nghệ làm lạnh sâu tạo nên vị bia trứ danh đắm say bao thế hệ.