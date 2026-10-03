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Thời sự quốc tế tối 3/10: G7 sắp giải phóng 100 triệu thùng dầu

Thứ Bảy, 20:26, 03/10/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 3/10: G7 giải phóng 100 triệu thùng dầu sau lời đe dọa của ông Trump; Nhật Bản và Hàn Quốc lại tố Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo; Phát hiện loạt nội dung cực đoan từ tài khoản phi công Flydubai; Tổng thống Putin thị sát cuộc tập trận lớn sau khi cảnh báo NATO...

Xem thêm: Xuất khẩu dầu mỏ Trung Đông phục hồi trong tháng 9

PV/VOV.VN
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