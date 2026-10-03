Thời sự quốc tế tối 3/10: G7 sắp giải phóng 100 triệu thùng dầu
Thứ Bảy, 20:26, 03/10/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 3/10: G7 giải phóng 100 triệu thùng dầu sau lời đe dọa của ông Trump; Nhật Bản và Hàn Quốc lại tố Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo; Phát hiện loạt nội dung cực đoan từ tài khoản phi công Flydubai; Tổng thống Putin thị sát cuộc tập trận lớn sau khi cảnh báo NATO...
VOV.VN - Ngày 24/9, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ triển khai binh sĩ và khí tài nhằm bảo vệ cảng Yanbu của Saudi Arabia. Đây là cửa ngõ xuất khẩu năng lượng chiến lược bên bờ Biển Đỏ, thời gian qua liên tục đối mặt với nguy cơ bị tấn công.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra khả năng lực lượng Mỹ có thể tiếp tục hiện diện tại Iran và giữ lại nguồn dầu mỏ, tương tự thỏa thuận khai thác năng lượng mà Washington từng đạt được tại Venezuela.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra khả năng lực lượng Mỹ có thể tiếp tục hiện diện tại Iran và giữ lại nguồn dầu mỏ, tương tự thỏa thuận khai thác năng lượng mà Washington từng đạt được tại Venezuela.
VOV.VN - Sau khi mở rộng quyền tiếp cận nguồn dầu mỏ khổng lồ của Venezuela, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy các kế hoạch nhằm tăng sự hiện diện của Mỹ trong lĩnh vực khai khoáng của quốc gia Nam Mỹ này, trong đó có vàng và nhiều loại khoáng sản chiến lược.
VOV.VN - Sau khi mở rộng quyền tiếp cận nguồn dầu mỏ khổng lồ của Venezuela, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy các kế hoạch nhằm tăng sự hiện diện của Mỹ trong lĩnh vực khai khoáng của quốc gia Nam Mỹ này, trong đó có vàng và nhiều loại khoáng sản chiến lược.
VOV.VN - Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra gần khu vực đảo dầu mỏ chiến lược của Iran trên vịnh Ba Tư. Một số nguồn tin nghi ngờ đây có thể là đòn tập kích mới của Mỹ. Tuy nhiên, bản chất vụ việc chưa được xác định.
VOV.VN - Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra gần khu vực đảo dầu mỏ chiến lược của Iran trên vịnh Ba Tư. Một số nguồn tin nghi ngờ đây có thể là đòn tập kích mới của Mỹ. Tuy nhiên, bản chất vụ việc chưa được xác định.