SeABank tăng vốn điều lệ lên gần 20.403 tỷ đồng

SeABank được The Banker vinh danh giải thưởng Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2022

VOV.VN - Trong khuôn khổ Lễ công bố giải thưởng “Ngân hàng của năm 2022” (Bank of the Year 2022) do Tạp chí The Banker (Vương quốc Anh) tổ chức bình chọn, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) tự hào được vinh danh là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2022” (Best Bank in Vietnam 2022).