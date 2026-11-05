Bí quyết dinh dưỡng giúp đời sống tình dục thêm thăng hoa

VOV.VN - Ăn gì để đời sống tình dục thêm thăng hoa, sung mãn? Những lựa chọn dinh dưỡng nào có thể hỗ trợ sức khỏe sinh lý và cải thiện chất lượng chuyện chăn gối? Cùng nghe Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ.
VOV.VN - Có phải lối sống phóng khoáng, nhiều áp lực khiến giới trẻ dễ mắc yếu sinh lý hơn? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh chia sẻ về thói quen sống và tác động của sức khỏe tinh thần đến sức khỏe tình dục ở nam giới.
VOV.VN - Đàn ông quá ga-lăng có đáng tin hay không? Nhà văn Hoàng Anh Tú bày tỏ quan điểm về chuyện này.
VOV.VN - Tập thể dục và hoạt động tình dục đều mang lại lợi ích cho sức khỏe, nhưng liệu quan hệ tình dục đều đặn có thể thay thế việc tập luyện? Đâu là cách kết hợp hợp lý để cơ thể luôn khỏe mạnh, dẻo dai? BS. Nguyễn Duy Khánh chia sẻ.
VOV.VN - Tình dục tuổi 40+ mang lại những giá trị gì và có sự khác biệt thế nào với tuổi đôi mươi? Làm thế nào để gìn giữ đời sống tình dục khỏe mạnh ở tuổi trung niên? Cùng bác sĩ Phạm Quang Khải, Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học của Bệnh viện E chia sẻ về vấn đề này.