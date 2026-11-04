Người trẻ yếu sinh lý phải làm sao?

VOV.VN - Có phải lối sống phóng khoáng, nhiều áp lực khiến giới trẻ dễ mắc yếu sinh lý hơn? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh chia sẻ về thói quen sống và tác động của sức khỏe tinh thần đến sức khỏe tình dục ở nam giới.
VOV.VN - Năm nay gần 50 tuổi và bắt đầu thấy vòng kinh bị rối loạn, có phải tôi sắp mãn kinh rồi và có cách nào để vượt qua giai đoạn này mà không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải cùng chia sẻ và giúp giải đáp những thắc mắc của người phụ nữ khiếm thị.
VOV.VN - Tình dục tuổi 40+ mang lại những giá trị gì và có sự khác biệt thế nào với tuổi đôi mươi? Làm thế nào để gìn giữ đời sống tình dục khỏe mạnh ở tuổi trung niên? Cùng bác sĩ Phạm Quang Khải, Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học của Bệnh viện E chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Người phụ nữ 43 tuổi sợ hãi vì bị vợ cũ của chồng khủng bố tinh thần, nhưng không biết giải quyết như thế nào. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người chồng đau khổ vì phát hiện vợ ngoại tình với trai trẻ trong khi đi công tác. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Ngô Minh Phượng sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.