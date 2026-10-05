Cách duy trì sự hưng phấn trong tình dục tuổi trung niên

VOV.VN - Bước vào độ tuổi trung niên, cuộc sống tình dục không thể như tuổi đôi mươi. Những thay đổi về cơ thể, tâm lý, cảm xúc có thể ảnh hưởng nhưng đó cũng là lúc để chúng ta thấu hiểu nhau hơn. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Chàng trai trẻ mong muốn chuyên gia chia sẻ bí quyết để đưa bạn tình "lên đỉnh" khi quan hệ tình dục. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại, người đàn ông trong câu chuyện vẫn mong muốn đi tiếp bước nữa. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người chồng trong câu chuyện đau đầu vì hai vợ chồng thường cãi nhau vì việc phân chia việc nhà, đặc biệt khi anh không giặt quần áo. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Nước rửa chén hữu cơ được nhiều gia đình quan tâm nhờ thành phần có nguồn gốc tự nhiên và khả năng phân hủy sinh học. Tuy nhiên, không phải sản phẩm gắn nhãn “hữu cơ” hay “tự nhiên” đều giống nhau. Vì vậy, người dùng cần biết cách lựa chọn để phù hợp và an toàn khi sử dụng.