Cậu nhỏ cong có nguy hiểm?

VOV.VN - Cậu nhỏ bị cong tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, đời sống tình dục và khả năng sinh sản của nam giới. Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E Trung ương chia sẻ những lưu ý liên quan đến bệnh lý này.
VOV.VN - Quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn có thể khiến suy giảm ham muốn cũng như khả năng quan hệ tình dục của các cặp đôi. Cùng nghe bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ phân tích vấn đề này và chia sẻ cách kết nối tình dục trong quá trình điều trị vô sinh.
VOV.VN - Năm nay tôi ngoài 50 tuổi và vừa phải phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng. Việc này ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe và liệu tôi có thể quan hệ tình dục bình thường? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội lý giải những thắc mắc của nhân vật.
VOV.VN - “Xỏ khuyên cậu nhỏ” đang là trào lưu ở một bộ phận nam giới. Theo bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Việt – Bỉ, phần lớn nam giới “xỏ khuyên cậu nhỏ” với mục đích làm đẹp là chính, song cũng có người muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông, tăng khoái cảm trong “chuyện ấy”.
VOV.VN - Một người vợ vì muốn chồng cải thiện chuyện chăn gối đã tự mua thuốc tăng cường sinh lý, nhưng quyết định tưởng chừng đơn giản này lại kéo theo những hệ lụy không ngờ. Bác sĩ Mai Văn Lực, chuyên gia Tiết niệu – Nam khoa, Bệnh viện E chia sẻ.