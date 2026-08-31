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Cậu nhỏ cong có nguy hiểm?
Thứ Hai, 10:00, 31/08/2026

Cậu nhỏ cong có nguy hiểm?

VOV.VN - Cậu nhỏ bị cong tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, đời sống tình dục và khả năng sinh sản của nam giới. Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E Trung ương chia sẻ những lưu ý liên quan đến bệnh lý này.

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PV/VOV2
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