Chồng liên tục ngoại tình với nhiều người trong suốt 22 năm hôn nhân

Chuyên gia gợi ý cách làm chậm quá trình mãn dục nam

VOV.VN - Tôi chưa đến 60 tuổi nhưng đã có các hiện tượng mãn dục. Từ đó kéo theo rất khó ngủ. Hiện giờ tôi chỉ ngủ được khi dùng thuốc nên rất mệt mỏi. Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đưa lời khuyên giúp tư vấn cho nhân vật.