VOV.VN - Hạnh phúc không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cách mỗi người phụ nữ đối diện và xây dựng cuộc sống của mình. Một người mẹ đơn thân vẫn có thể tạo ra một mái ấm đủ đầy yêu thương, nếu cô ấy vững vàng và tin vào giá trị của bản thân. Nhà thơ Liễu Mai chia sẻ cùng bạn về vấn đề này.
VOV.VN - Sau ly hôn, nhiều phụ nữ cảm thấy chông chênh khi một mình nuôi con và đối mặt với những áp lực của cuộc sống. Có người nghĩ đến việc tái hợp với chồng cũ để con có một gia đình trọn vẹn hơn.
VOV.VN - Khoái cảm thường là thước đo để đánh giá một cuộc làm tình. Nhưng theo một nghiên cứu năm 2021, đời sống tình dục có mỹ mãn hay không còn phụ thuộc vào những vỗ về, nâng niu khi hạ màn. Cùng bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội chia sẻ về vẫn đề này.
VOV.VN - Tâm lý liên tục thay đổi là một trong những biểu hiện của việc thiết hụt nội tiết tố nữ. Ngoài ra còn có nhiều vấn đề sức khỏe khác được bác sỹ chỉ ra.