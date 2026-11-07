English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao chị em hay "sáng nắng, chiều mưa"?
Thứ Bảy, 14:00, 07/11/2026

Vì sao chị em hay "sáng nắng, chiều mưa"?

VOV.VN - Tâm lý liên tục thay đổi là một trong những biểu hiện của việc thiết hụt nội tiết tố nữ. Ngoài ra còn có nhiều vấn đề sức khỏe khác được bác sỹ chỉ ra.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
PV/VOV2
Podcast liên quan
Hoạt động "tự sướng" ở người cao tuổi có bình thường?
Hoạt động "tự sướng" ở người cao tuổi có bình thường?

VOV.VN - "Tự sướng" ở người cao tuổi diễn ra phổ biến nhưng không phải ai cũng biết cách thủ dâm an toàn. Nhiều tai nạn hy hữu xảy ra, vì sao vậy? Cùng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ về vấn đề này

Khi đam mê cờ bạc của chồng đẩy gia đình đến bờ vực hôn nhân
Khi đam mê cờ bạc của chồng đẩy gia đình đến bờ vực hôn nhân

VOV.VN - Vợ chồng là khi hạnh phúc cùng sẻ chia, gập ghềnh, gian khó vẫn nắm chặt tay nhau đi suốt chặng đường đời. Thế nhưng, khi chồng chìm trong vòng xoáy "đỏ đen", dù vợ có yêu thương đến đâu, đôi khi buông tay lại là lựa chọn cần thiết.

Vì sao không nên trộn baking soda và giấm để làm sạch ống thoát nước?
Vì sao không nên trộn baking soda và giấm để làm sạch ống thoát nước?

VOV.VN - Khi làm sạch ống thoát nước, nhiều người thường trộn baking soda với giấm. Tuy nhiên, theo chuyên gia, cách sử dụng này không mang lại hiệu quả như mong đợi.

4 dấu hiệu nhận biết dưa hấu chín ngọt, không phải ai cũng biết
4 dấu hiệu nhận biết dưa hấu chín ngọt, không phải ai cũng biết

VOV.VN - Nhận biết dưa hấu chín ngọt không chỉ dựa vào tiếng gõ. Màu sắc vỏ, vết tiếp xúc với đất và tua cuốn cũng là những dấu hiệu quan trọng.

Nghe nhiều

Đắk Lắk và cuộc đua tăng trưởng hai con số
Đắk Lắk và cuộc đua tăng trưởng hai con số
Sú Khon Khoài – Hồn trâu, hồn người
Sú Khon Khoài – Hồn trâu, hồn người
Từ chiếc mũ bảo hiểm đến mục tiêu bảo vệ trẻ em đến trường của Honda Việt Nam
Từ chiếc mũ bảo hiểm đến mục tiêu bảo vệ trẻ em đến trường của Honda Việt Nam
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một miền Nam
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một miền Nam
Honda Việt Nam và hành trình bảo vệ trẻ em đến trường
Honda Việt Nam và hành trình bảo vệ trẻ em đến trường