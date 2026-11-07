Vì sao chị em hay "sáng nắng, chiều mưa"?

Hoạt động "tự sướng" ở người cao tuổi có bình thường?

VOV.VN - "Tự sướng" ở người cao tuổi diễn ra phổ biến nhưng không phải ai cũng biết cách thủ dâm an toàn. Nhiều tai nạn hy hữu xảy ra, vì sao vậy? Cùng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ về vấn đề này