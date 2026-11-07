Vì sao chị em hay "sáng nắng, chiều mưa"?

VOV.VN - Tâm lý liên tục thay đổi là một trong những biểu hiện của việc thiết hụt nội tiết tố nữ. Ngoài ra còn có nhiều vấn đề sức khỏe khác được bác sỹ chỉ ra.
VOV.VN - "Tự sướng" ở người cao tuổi diễn ra phổ biến nhưng không phải ai cũng biết cách thủ dâm an toàn. Nhiều tai nạn hy hữu xảy ra, vì sao vậy? Cùng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ về vấn đề này
VOV.VN - Vợ chồng là khi hạnh phúc cùng sẻ chia, gập ghềnh, gian khó vẫn nắm chặt tay nhau đi suốt chặng đường đời. Thế nhưng, khi chồng chìm trong vòng xoáy "đỏ đen", dù vợ có yêu thương đến đâu, đôi khi buông tay lại là lựa chọn cần thiết.
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