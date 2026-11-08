Sau ly hôn, có nên tái hôn với chồng cũ?

VOV.VN - Sau ly hôn, nhiều phụ nữ cảm thấy chông chênh khi một mình nuôi con và đối mặt với những áp lực của cuộc sống. Có người nghĩ đến việc tái hợp với chồng cũ để con có một gia đình trọn vẹn hơn.
VOV.VN - Vợ chồng là khi hạnh phúc cùng sẻ chia, gập ghềnh, gian khó vẫn nắm chặt tay nhau đi suốt chặng đường đời. Thế nhưng, khi chồng chìm trong vòng xoáy "đỏ đen", dù vợ có yêu thương đến đâu, đôi khi buông tay lại là lựa chọn cần thiết.
VOV.VN - "Tự sướng" ở người cao tuổi diễn ra phổ biến nhưng không phải ai cũng biết cách thủ dâm an toàn. Nhiều tai nạn hy hữu xảy ra, vì sao vậy? Cùng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ về vấn đề này
VOV.VN - Người chồng đau khổ vì phát hiện vợ ngoại tình với trai trẻ trong khi đi công tác. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Ngô Minh Phượng sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.