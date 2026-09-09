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Có nên ly hôn khi đã ở độ tuổi gần 70?
Thứ Tư, 10:00, 09/09/2026

Có nên ly hôn khi đã ở độ tuổi gần 70?

VOV.VN - Vợ chồng tôi lấy nhau do gia đình mai mối và đã có 3 đứa con. Vì không có tình yêu, chồng tôi đã đi ngoại tình nhiều lần, về thì lại mắng mỏ, đánh đập tôi. Đến nay đã gần 70 tuổi nhưng tôi thấy mệt mỏi quá, ôi có nên ly hôn? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ với người vợ đang đau khổ.

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PV/VOV2
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