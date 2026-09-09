Có nên ly hôn khi đã ở độ tuổi gần 70?

VOV.VN - Vợ chồng tôi lấy nhau do gia đình mai mối và đã có 3 đứa con. Vì không có tình yêu, chồng tôi đã đi ngoại tình nhiều lần, về thì lại mắng mỏ, đánh đập tôi. Đến nay đã gần 70 tuổi nhưng tôi thấy mệt mỏi quá, ôi có nên ly hôn? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ với người vợ đang đau khổ.
VOV.VN - Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 1 năm rồi nhưng ham muốn vẫn nhiều. Ngày nào cũng quan hệ, liệu có ảnh hưởng tiêu cực gì cho sức khỏe hay không? Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ và tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Do công việc và cũng ham vui nên tôi thường xuyên ăn nhậu. Để bây giờ mới ngoài 40 tuổi, tôi bị huyết áp, gút, suy thận nhẹ... Tôi rất lo lắng không rõ nên điều chỉnh làm sao? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và đưa lời khuyên giúp hỗ trợ giải quyết vấn đề cho nhân vật.
VOV.VN - "Tập một" tan vỡ những tưởng được an ủi khi gắn kết với "tập hai". Nào ngờ mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu đã khiến người vợ trẻ không những bế con về nhà ngoại mà còn đòi ly hôn. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên cho người chồng đang rối như mớ bòng bong.