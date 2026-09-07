Một bên là vợ, một bên là mẹ, chồng "đau đầu" tìm cách dung hòa

VOV.VN - "Tập một" tan vỡ những tưởng được an ủi khi gắn kết với "tập hai". Nào ngờ mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu đã khiến người vợ trẻ không những bế con về nhà ngoại mà còn đòi ly hôn. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên cho người chồng đang rối như mớ bòng bong.
VOV.VN - Chồng tôi đã mất gần 2 năm. Hiện nay tôi cũng có bạn trai. Anh cũng rất quan tâm đến mẹ con tôi. Tuy nhiên con trai thứ 2 của tôi lại phản đối và giận dỗi đòi bỏ nhà đi. Tôi nên khuyên bảo con thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn tư vấn gỡ rối cho bà mẹ.
VOV.VN - Vợ tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi. Trước đây có đặt vòng tránh thai, đến nay gần 20 năm chưa tháo ra. Tuy bà ấy không kêu đau đớn gì nhưng tôi thấy có mùi rất khó chịu. Có sợ nguy hiểm gì hay không? Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Việt Đức tư vấn cho người đàn ông đang lo lắng.
VOV.VN - Chúng tôi kết hôn 22 năm thì có đến nửa thời gian phát hiện và giải quyết chuyện chồng ngoại tình. Bao thời gian chờ đợi nhưng anh ấy không thay đổi. Tôi nên làm thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.