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Một bên là vợ, một bên là mẹ, chồng "đau đầu" tìm cách dung hòa
Thứ Hai, 10:00, 07/09/2026

Một bên là vợ, một bên là mẹ, chồng "đau đầu" tìm cách dung hòa

VOV.VN - "Tập một" tan vỡ những tưởng được an ủi khi gắn kết với "tập hai". Nào ngờ mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu đã khiến người vợ trẻ không những bế con về nhà ngoại mà còn đòi ly hôn. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên cho người chồng đang rối như mớ bòng bong.

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PV/VOV2
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