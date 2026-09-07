Từ những cuộc nhậu, người đàn ông gánh đủ bệnh

VOV.VN - Do công việc và cũng ham vui nên tôi thường xuyên ăn nhậu. Để bây giờ mới ngoài 40 tuổi, tôi bị huyết áp, gút, suy thận nhẹ... Tôi rất lo lắng không rõ nên điều chỉnh làm sao? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và đưa lời khuyên giúp hỗ trợ giải quyết vấn đề cho nhân vật.
VOV.VN - Vợ chồng là khi hạnh phúc cùng sẻ chia, gập ghềnh, gian khó vẫn nắm chặt tay nhau đi suốt chặng đường đời. Thế nhưng, khi chồng chìm trong vòng xoáy "đỏ đen", dù vợ có yêu thương đến đâu, đôi khi buông tay lại là lựa chọn cần thiết.
VOV.VN - Sự già nua ở đây không phải là tuổi tác hay con người, mà là cuộc hôn nhân của mình. Điều đáng mơ ước là khi 2 người cùng già đi, tình yêu vẫn còn trẻ. Vì vậy, không phải là cố để mình không già đi, mà là đừng để hôn nhân già trước chúng ta.
VOV.VN - Trong lúc rảnh rỗi, tôi lỡ nhắn tin trêu đùa với nữ đồng nghiệp và bị vợ bắt được nên cô ấy làm ầm lên. Tôi nên xử lý thế nào để vợ nguôi ngoai? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và cho lời khuyên tư vấn giúp gỡ rối cho người đàn ông.