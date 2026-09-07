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Từ những cuộc nhậu, người đàn ông gánh đủ bệnh
Thứ Hai, 15:00, 07/09/2026

Từ những cuộc nhậu, người đàn ông gánh đủ bệnh

VOV.VN - Do công việc và cũng ham vui nên tôi thường xuyên ăn nhậu. Để bây giờ mới ngoài 40 tuổi, tôi bị huyết áp, gút, suy thận nhẹ... Tôi rất lo lắng không rõ nên điều chỉnh làm sao? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và đưa lời khuyên giúp hỗ trợ giải quyết vấn đề cho nhân vật.

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PV/VOV2
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