Từ những cuộc nhậu, người đàn ông gánh đủ bệnh

Điều đáng sợ không phải tuổi già mà là "hôn nhân già nua"

VOV.VN - Sự già nua ở đây không phải là tuổi tác hay con người, mà là cuộc hôn nhân của mình. Điều đáng mơ ước là khi 2 người cùng già đi, tình yêu vẫn còn trẻ. Vì vậy, không phải là cố để mình không già đi, mà là đừng để hôn nhân già trước chúng ta.