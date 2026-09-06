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Con đòi bỏ nhà đi vì mẹ có "bạn trai mới"
Chủ Nhật, 15:00, 06/09/2026

Con đòi bỏ nhà đi vì mẹ có "bạn trai mới"

VOV.VN - Chồng tôi đã mất gần 2 năm. Hiện nay tôi cũng có bạn trai. Anh cũng rất quan tâm đến mẹ con tôi. Tuy nhiên con trai thứ 2 của tôi lại phản đối và giận dỗi đòi bỏ nhà đi. Tôi nên khuyên bảo con thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn tư vấn gỡ rối cho bà mẹ.

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PV/VOV2
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