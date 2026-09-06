Con đòi bỏ nhà đi vì mẹ có "bạn trai mới"

VOV.VN - Chồng tôi đã mất gần 2 năm. Hiện nay tôi cũng có bạn trai. Anh cũng rất quan tâm đến mẹ con tôi. Tuy nhiên con trai thứ 2 của tôi lại phản đối và giận dỗi đòi bỏ nhà đi. Tôi nên khuyên bảo con thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn tư vấn gỡ rối cho bà mẹ.
VOV.VN - Tôi bị đột quỵ khiến một bên tay gần như không hoạt động được, tuy nhiên nhu cầu và ham muốn vẫn bình thường. Tôi có nên duy trì chuyện quan hệ vợ chồng hay không? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi chưa đến 60 tuổi nhưng đã có các hiện tượng mãn dục. Từ đó kéo theo rất khó ngủ. Hiện giờ tôi chỉ ngủ được khi dùng thuốc nên rất mệt mỏi. Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đưa lời khuyên giúp tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Bước vào độ tuổi trung niên, cuộc sống tình dục không thể như tuổi đôi mươi. Những thay đổi về cơ thể, tâm lý, cảm xúc có thể ảnh hưởng nhưng đó cũng là lúc để chúng ta thấu hiểu nhau hơn. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về vấn đề này.