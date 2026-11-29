VOV.VN - Bước sang tuổi 30, phụ nữ có thêm nhiều mục tiêu về sự nghiệp, gia đình và tương lai, đồng thời học cách chăm sóc bản thân để theo đuổi những dự định dài lâu. Cùng Tiến sĩ Ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Bước vào tuổi mãn kinh, nhiều phụ nữ gặp tình trạng giảm ham muốn, khô hạn, đau rát khi gần gũi. Nhưng tuổi tác có thực sự lấy đi cảm xúc yêu đương? Làm thế nào để giữ lửa đời sống vợ chồng sau tuổi 50?
VOV.VN - Hôn nhân không chỉ là hành trình của tình yêu, mà còn là quá trình hai con người không ngừng thay đổi, thích nghi và cùng nhau bước qua từng giai đoạn thăng trầm. Cùng nhà báo Phong Điệp gỡ rối cho người đàn ông đang mất dần cảm xúc với vợ.
VOV.VN - Việc chăm sóc cây hoa giấy vào mùa đông cần những giải pháp hoàn toàn khác với mùa hè, hoa vẫn nở nhiều và đẹp nếu bạn chăm đúng cách.