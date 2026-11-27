VOV.VN - Hôn nhân không chỉ là hành trình của tình yêu, mà còn là quá trình hai con người không ngừng thay đổi, thích nghi và cùng nhau bước qua từng giai đoạn thăng trầm. Cùng nhà báo Phong Điệp gỡ rối cho người đàn ông đang mất dần cảm xúc với vợ.
VOV.VN - Cơm nguội để qua đêm có thể tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc nếu không được bảo quản đúng cách. Đáng lưu ý, hâm nóng lại không thể loại bỏ hoàn toàn độc tố do một số vi khuẩn tạo ra.
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VOV.VN - Ghen tuông có thể là gia vị nuôi dưỡng nhưng cũng có thể là chất độc giết chết tình yêu, phá nát gia đình. Ghen thế nào để gìn giữ được gia đình yên ấm là cả một nghệ thuật. Nhà văn Uông Triều sẽ chia sẻ cùng nhân vật về câu chuyện.
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