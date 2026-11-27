Thứ Sáu, 10:00, 27/11/2026

Làm sao để bước qua thăng trầm của hôn nhân?

VOV.VN - Hôn nhân không chỉ là hành trình của tình yêu, mà còn là quá trình hai con người không ngừng thay đổi, thích nghi và cùng nhau bước qua từng giai đoạn thăng trầm. Cùng nhà báo Phong Điệp gỡ rối cho người đàn ông đang mất dần cảm xúc với vợ.