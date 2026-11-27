Ma cũ bắt nạt ma mới - Ứng xử thế nào?

VOV.VN - Mới đi làm, ai cũng mong muốn sớm hòa nhập với tập thể mới, nên đôi khi ngại từ chối cả những việc ngoài trách nhiệm. Nhưng nhiệt tình đến đâu là đủ? Nên ứng xử ra sao khi “ma cũ bắt nạt ma mới”.