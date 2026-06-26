Khi "yêu râu xanh" đội lột cha dượng

VOV.VN - Tôi kết hôn lần thứ hai và đưa con riêng ở cùng. Tuy nhiên tôi không ngờ, cha dượng lại có những hành động thiếu đứng đắn với con gái tôi. Giờ đây tôi vô cùng hận anh ta. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên cho người mẹ đang lo lắng cho con gái.
VOV.VN - Tôi chưa đến 60 tuổi nhưng đã có các hiện tượng mãn dục. Từ đó kéo theo rất khó ngủ. Hiện giờ tôi chỉ ngủ được khi dùng thuốc nên rất mệt mỏi. Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đưa lời khuyên giúp tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Bước vào độ tuổi trung niên, cuộc sống tình dục không thể như tuổi đôi mươi. Những thay đổi về cơ thể, tâm lý, cảm xúc có thể ảnh hưởng nhưng đó cũng là lúc để chúng ta thấu hiểu nhau hơn. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Nhiều gia đình vẫn nghĩ gian bếp sạch sẽ khi bề mặt sáng bóng, nhưng thực tế đây lại là nơi tiềm ẩn nhiều vi khuẩn gây bệnh như E. coli hay Salmonella. 7 vật dụng quen thuộc trong bếp như miếng bọt biển, thớt hay máy xay cần được vệ sinh thường xuyên hơn để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn chéo và bảo vệ sức khỏe.