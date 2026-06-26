Thứ Sáu, 14:00, 26/06/2026

Khi "yêu râu xanh" đội lột cha dượng

VOV.VN - Tôi kết hôn lần thứ hai và đưa con riêng ở cùng. Tuy nhiên tôi không ngờ, cha dượng lại có những hành động thiếu đứng đắn với con gái tôi. Giờ đây tôi vô cùng hận anh ta. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên cho người mẹ đang lo lắng cho con gái.